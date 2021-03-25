Flamengo opta por manter João Lucas e não emprestá-lo a outro clube da Série A

João Lucas já foi avisado para desfazer as malas, pois vai permanecer no Flamengo e não será mais emprestado ao Cuiabá. E detalhe: terá o seu vínculo estendido com o clube até o fim de 2022 - o atual expira em dezembro deste ano. A informação inicial é do site "ge".Enquanto o acerto com o Cuiabá por empréstimo estava encaminhado, o Flamengo já tinha nos planos renovar com João Lucas até o fim do ano que vem, sendo que o clube do Mato Grosso pagaria os salários, integralmente, e teria uma opção de compra fixada em R$ 5 milhões.