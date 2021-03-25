Flamengo opta por manter João Lucas e não emprestá-lo a outro clube da Série A

João Lucas já foi avisado para desfazer as malas, pois vai permanecer no Flamengo e não será mais emprestado ao Cuiabá. E detalhe: terá o seu vínculo estendido com o clube até o fim de 2022 - o atual expira em dezembro deste ano. A informação inicial é do site "ge".Enquanto o acerto com o Cuiabá por empréstimo estava encaminhado, o Flamengo já tinha nos planos renovar com João Lucas até o fim do ano que vem, sendo que o clube do Mato Grosso pagaria os salários, integralmente, e teria uma opção de compra fixada em R$ 5 milhões.
A permanência de João Lucas está diretamente atrelada a não contratação de Rafinha, em outra negociação que indicava iminência de acerto - o clube justificou a desistência baseada no orçamento, o que Rafinha discordou publicamente, aliás.
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João Lucas, de 23 anos, está no Flamengo desde 2019. Ao todo, soma 18 jogos pelo clube, sendo o último nesta quarta-feira, na vitória sobre o Botafogo, pelo Carioca. O lateral estreou na temporada ao entrar aos os 41 minutos do segundo tempo, no lugar de Matheuzinho. Ambos seguirão a disputa por vaga com Isla - o titular - na lateral direita.