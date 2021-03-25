Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo opta por manter João Lucas e não emprestá-lo a outro clube da Série A

Aos 23 anos, lateral-direito também terá o seu contrato renovado com o Rubro-Negro...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 13:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 13:05
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
João Lucas já foi avisado para desfazer as malas, pois vai permanecer no Flamengo e não será mais emprestado ao Cuiabá. E detalhe: terá o seu vínculo estendido com o clube até o fim de 2022 - o atual expira em dezembro deste ano. A informação inicial é do site "ge".Enquanto o acerto com o Cuiabá por empréstimo estava encaminhado, o Flamengo já tinha nos planos renovar com João Lucas até o fim do ano que vem, sendo que o clube do Mato Grosso pagaria os salários, integralmente, e teria uma opção de compra fixada em R$ 5 milhões.
A permanência de João Lucas está diretamente atrelada a não contratação de Rafinha, em outra negociação que indicava iminência de acerto - o clube justificou a desistência baseada no orçamento, o que Rafinha discordou publicamente, aliás.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
João Lucas, de 23 anos, está no Flamengo desde 2019. Ao todo, soma 18 jogos pelo clube, sendo o último nesta quarta-feira, na vitória sobre o Botafogo, pelo Carioca. O lateral estreou na temporada ao entrar aos os 41 minutos do segundo tempo, no lugar de Matheuzinho. Ambos seguirão a disputa por vaga com Isla - o titular - na lateral direita.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar
Sara Gimenes, de 22 anos, morreu após o carro em que estava capotar na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado que fugiu de acidente em Cariacica pede para ir a velório de universitária
Churrasco
Dicas de chef: saiba como deixar a carne do churrasco mais macia e saborosa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados