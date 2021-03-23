Flamengo opta por mandar jogo contra o Bangu em Volta Redonda durante proibição no Rio

Despois de avaliar duas possibilidades, o Flamengo optou por mandar o duelo diante do Bangu, pela 7ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda - a outra era em Nova Iguaçu. A partida está agendada para o dia 31 de março, ou seja, durante o período em que a Prefeitura do Rio proibiu jogos na cidade. A informação inicial é do site "ge". Ainda haverá definição oficial por parte das autoridades.Na última segunda-feira, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), anunciou, em entrevista coletiva, que os jogos do Carioca não poderão ocorrer no município a partir desta sexta, 26 de março, em decreto a ser publicado e com validade até o dia 4 de abril.