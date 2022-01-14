Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo oferece quase oito milhões de euros ao Manchester United por Andreas Pereira
futebol

Flamengo oferece quase oito milhões de euros ao Manchester United por Andreas Pereira

Clube abriu as negociações para manter o meio-campista em definitivo na Gávea. Oferta  é menos da metade do valor da multa rescisória...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jan 2022 às 20:13

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 20:13

Nesta semana, o Flamengo iniciou as tratativas com o Manchester United para garantir a permanência em definitivo de Andreas Pereira, que está emprestado até junho deste ano. Assim, o Rubro-Negro ofereceu uma proposta de R$ 50 milhões, quase oito milhões de euros na cotação atual, para os Red Devils. A informação foi dada primeiramente pelo site "ge".> Gabigol na Seleção: veja de quais jogos do Flamengo o atacante ficará de foraVale destacar que o valor é bem abaixo da multa rescisória, que é de 20 milhões de euros. E este, inclusive, é um fator curioso, uma vez que o Manchester United pagou 15 milhões por Cristiano Ronaldo. A vontade do Rubro-Negro de garantir a permanência do camisa 18 na Gávea, vale lembrar, não é segredo. Na última segunda-feira, durante entrevista coletiva, o VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz, manteve os pés no chão e confirmou que o clube quer a contratação do meia.
- Sim, acho que já é sabido que o Flamengo tentará no momento adequado a contratação em definitivo do jogador. Se isso vai ser possível ou não, a gente não pode falar. Jogador do Manchester United, uma das maiores potências do futebol europeu, então você tem que ir com calma e tato para que a negociação seja o melhor possível para o Flamengo e para o jogador. Mas que tenha êxito na operação. O jogador hoje é do Manchester United - disse Braz.
Essa vontade, inclusive, é recíproca. Durante o prêmio "Bola de Prata", da ESPN, em dezembro de 2021, Andreas já havia externado o desejo e disse que seria feito "de tudo" para que isso acontecesse.
- Meu desejo sempre foi ficar aqui no Flamengo, e agora vamos fazer de tudo. Vamos conversar com o presidente Landim e com o Marcos Braz para fazer isso possível - afirmou Andreas.
Crédito: AndreasPereiraassumiuatitularidadedoFlamengorapidamente(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados