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Flamengo: o que Paulo Sousa acha sobre uma possível falta de 'química' apontada por Filipe Luís

'Nosso time consegue chegar, criar chances, mas ainda não é avassalador. Talvez ainda falte química nesse sistema', declarou Filipe após revés para o Flu na final do Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2022 às 17:16

Publicado em 31 de Março de 2022 às 17:16

"Química". Tal palavra se fez presente no Maracanã, após derrota do Flamengo por 2 a 0 para o Fluminense, na última quarta-feira, em clássico válido pela ida da final do Campeonato Carioca. E segue ecoando. A ausência de sinergia e afinidade entre as ideias de Paulo Sousa e elenco rubro-negro entrou em pauta quando Filipe Luís destacou o seguinte, na zona mista do estádio:
- Nosso time consegue chegar, criar chances, mas ainda não é avassalador. Talvez ainda falte química nesse sistema - disse o camisa 16.
Em seguida, Paulo Sousa foi abordado sobre as declarações de Filipe Luís na entrevista coletiva. O Mister avalia que o momento, embora as suas ideias não estejam sendo assimiladas da maneira adequada, de acordo com o português, não é de abrir mão das convicções:
- Primeiro, precisamos dar confiança e sermos consistentes nos processos. Não é pelos maus resultados que temos de mudar tudo. Para ter química precisamos ser consistentes naquilo que fazemos. Precisamos manter para termos mais convicções individuais e coletivas para atingirmos o auge da qualidade do elenco e dos sistemas.
As trocas constantes de peças e funções de jogadores, como a de Everton Ribeiro, que ora atua pela ala esquerda, ora como meia central, e de Marinho, que ontem iniciou pela mesma ala esquerda e chegou a compor uma linha de cinco defensores, sendo que só vinha atuando como ponta direita nos últimos tempos, não têm surtido efeito na prática e estão emperrando a engrenagem rubro-negra, mesmo com o treinador ciente da essencial "cultura da vitória" no futebol brasileiro. Não há liga entre discurso teórico e os efeitos práticos, aliás.
O jogo da volta da decisão entre Flamengo e Fluminense será realizado às 18h deste sábado, no Maracanã. O time de Paulo Sousa precisará vencer por mais de três gols de diferença para ser campeão diretamente. No caso de dois, a final será decidida nos pênaltis.
Crédito: PauloSousaconversacomFilipeLuísduranteumtreinodoFlamengo(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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