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futebol

Flamengo negocia a contratação do zagueiro Maicon, ex-São Paulo

O zagueiro de 32 anos está livre no mercado desde junho, quando rescindiu contrato de forma amigável com o Al Nassr, da Arábia Saudita...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 13:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2021 às 13:45
Crédito: LANCE!TV
O Flamengo está no mercado em busca de reforços para o setor defensivo e já tem um nome na mira. Trata-se do zagueiro Maicon, ex-São Paulo, que está livre no mercado desde junho, quando rescindiu contrato de forma amigável com o Al Nassr, da Arábia Saudita. A informação foi divulgada primeiramente pelo "UOL".
> Nova camisa 3 do Flamengo lançada! Veja galeria de fotos com o uniformeO zagueiro de 32 anos iniciou a carreira no Cruzeiro e soma passagens por Nacional (POR), Porto (POR), Galatasaray (TUR) e São Paulo, além do próprio Al Nassr. No total, Maicon conquistou uma Europa League, três títulos do Campeonato Português, duas Taças de Portugal, quatro Supertaças Cândido de Oliveira, dois Campeonatos Turcos, uma Taça da Turquia, uma Liga Arábia Saudita e uma Supertaça Arábia Saudita.
A necessidade por mais um zagueiro, inclusive, não é segredo. Em entrevista concedida ao "Canal RaFla Mello", o vice presidente do clube, Marcos Braz, avisou que o Flamengo tentará "fazer todas as contratações possíveis".
- A gente está bem servido (na zaga), mas precisa ainda de contratação. A gente gostaria de contratar, ainda mais para essa posição. Não sei se será possível nesse momento, mas, até o dia 28, tentaremos fazer todas as contratações possíveis que se possam fazer - disse o vice-presidente de futebol.
Para a zaga, o Flamengo conta hoje com Rodrigo Cario, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Bruno Viana, Gabriel Noga e Willian Arão, que pode jogar improvisado na posição. O primeiro fez um trabalho leve no campo na última segunda-feira e segue sem prazo de retorno. Já o segundo sofreu um trauma ósseo na falange distal do quinto metatarso do pé esquerdo, mas foi relacionado e viajou com o grupo para Porto Alegre. E o terceiro, desde que chegou, ainda não conseguiu se firmar e passar segurança dentro de campo.
O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Grêmio, na Arena do Grêmio, às 21h30, em partida válida pelo jogo de ida da fase quartas de final da Copa do Brasil. O duelo contará com transmissão em tempo real do LANCE!.

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