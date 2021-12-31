Flamengo nega ida a Coutinho e proposta por Gabi: veja contratações, saídas e sondagens para 2022

Com Paulo Sousa oficializado e a chegar no Rio em 7 de janeiro, três dias antes da reapresentação do elenco, o Flamengo tende a acelerar no mercado nos próximos dias na busca por reforços. E, apesar de a imprensa catalã ter dito que o clube foi ao encontro do estafe de Philippe Coutinho, houve negativa do interesse por parte do diretor Bruno Spindel, nesta sexta-feira.Em relação a saídas, o discurso externo é que também não há novidades, sendo que uma possível proposta do Newcastle, da Inglaterra, por Gabriel Barbosa foi negada pelo dirigente rubro-negro: "Não tem nada", resumiu. Quanto a Paulo Sousa, o técnico já avisou que iniciou os trabalhos nos bastidores, inclusive. Veja abaixo como está a movimentação do Flamengo no mercado:CONTRATAÇÕES

Por enquanto, apenas o nome do técnico Paulo Sousa foi confirmado pelo Flamengo, com quem o português terá vínculo até dezembro de 2023.

NA MIRA

No início do mês, o departamento de futebol abriu conversas com o River Plate-URU por Matías Arezo, promessa de apenas 19 anos. O clube uruguaio, inclusive, já indicou por quanto pretende vender o atacante. O Palmeiras também tem interesse no atleta. Philippe Coutinho, do Barcelona, também estaria no radar, segundo a imprensa catalã. O clube nega.

QUEM SAIU

A barca do Flamengo, por ora, tem o zagueiro Bruno Viana, cujo empréstimo junto ao Braga-POR chega ao fim em dezembro, e o lateral-direito João Lucas, negociado em definitivo com o Cuiabá até dezembro de 2025. No início do mês, Max deixou o clube negociado com o Colorado, clube da Major League Soccer.

QUEM PODE SAIR

O Flamengo tem uma série de jogadores que podem ser negociados em definitivo, como Rodinei, Léo Pereira e Piris da Motta, ou emprestados, como jovens das divisões de base.

Além do atacante, Rodinei é um nome que tem movimentado bastante o mercado da bola. Após o Charlotte FC, dos Estados Unidos, São Paulo e Internacional, foi a vez do Fluminense demonstrar interesse no lateral-direito. Bruno Spindel disse que, para qualquer atleta, irá analisar, ouvir o jogador e responder e tomar a decisão. Contudo, por outro lado, o diretor já disse que conta com ele.

O atacante Gabigol está bastante cobiçado nesta janela. De acordo com o "Diario Gol", da Espanha, o camisa 9 entrou na lista de jogadores para o setor ofensivo. A posição é uma carência do time, que sofreu ainda mais com a aposentadoria de Agüero. A publicação disse qual é o valor que o clube está disposto a desembolsar.

Nesta terça-feira (28), o "Mirror" afirmou que "novo rico" Newcastle manifestou interesse em contar com o atacante do Flamengo. A publicação detalhou o modelo de contrato. Mas, conforme dito acima, o clube carioca negou as tratativas.

TIME-BASE DE 2022

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabi.

DESAFIOS PARA 2022

Após terminar a temporada com dois vices, o Flamengo buscará os títulos do Carioca, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 10 de janeiro. A tendência é que, assim como nos últimos anos, o clube atue com uma equipe alternativa nas primeiras rodadas do Estadual, que tem início em 26 de janeiro.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022

26 ou 27/1 - Flamengo x Portuguesa, em local ainda indefinido.29 ou 30/1 - Volta Redonda x Flamengo, em local ainda indefinido.2 ou 3/2 - Flamengo x Volta Redonda, em local ainda indefinido.5 ou 6/2 - Flamengo x Fluminense, em local ainda indefinido.9 ou 10/2 - Audax Rio x Flamengo, em local ainda indefinido.