Flamengo não vê boas respostas com apostas 'altas' e liga alerta para sequência a curto prazo

A primeira derrota do Flamengo neste Brasileiro causou preocupação por uma combinação de fatores. Sempre encardida, a Arena da Baixada foi palco do revés diante do Athletico, em duelo que abriu a terceira rodada, e lembrou aos mais empolgados com as atuações recentes que o time ainda está num árduo processo de maturação das ideias de Paulo Sousa, cujas apostas "altas" em meio a uma equipe cansada - e repleta de desfalques - não deram respostas em Curitiba.Marinho e Pedro foram as tais apostas relevantes para iniciar o jogo de ontem, enquanto titulares descansavam. O primeiro variou entre ponta esquerda (principalmente) e direita, mas segue afobado nas decisões e pouco participativo na construção ofensiva. O segundo, isolado durante boa parte do jogo, sofreu com a baixa produtividade do meio e não teve uma chance clara sequer ao longo de 90 minutos. De quebra, o centroavante ampliou o seu maior jejum de gols pelo clube: 12 jogos sem ir à rede.

Foi nítido que o Flamengo arrefeceu, ainda no primeiro tempo contra um organizado e letal Athletico, ao sentir o peso dos últimos jogos intensos que fez, contra São Paulo e Palmeiras, principalmente, onde a equipe do Mister demonstrou evolução tática, física e técnica.

De herança, a atuação de ontem (mais do que o resultado) deixa um alerta para a sequência a curto prazo: é possível que o cobertor curto, que existe devido às poucas peças no elenco em sintonia com o sistema de jogo de Paulo Sousa, prejudique a ascensão do Fla agora que terão compromissos atropelados de Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, com desgastantes viagens.

Mesmo com jogadores do banco ainda sem dar respostas efetivas, Paulo Sousa seguirá rodando o elenco, ao que indica, enquanto espera parte dos oito lesionados retornar a fim de refrescar a equipe, além de tentar evitar novos contratempos físicos. A missão não se provou fácil.

> Veja a tabela do Brasileirão

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Com cinco pontos em quatro jogos no Brasileirão, o Flamengo, agora, vira a chave para a Libertadores. O próximo confronto será fora de casa e diante da Universidad Católica, nesta quinta, pela terceira rodada do Grupo H. Em tempo: a reapresentação do elenco no Ninho do Urubu será nesta segunda.

Veja os três próximos jogos do Fla:

28/04 - Universidad Católica-CHI x Flamengo - Estádio San Carlos de Apoquindo, 19h / Libertadores

01/05 - Altos-PI x Flamengo - Estádio Albertão, 18h / Copa do Brasil

04/05 - Talleres-ARG x Flamengo - Estádio Mario Alberto Kempes, 19h / Libertadores