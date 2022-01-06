Flamengo não toma conhecimento do Forte (ES), marca dez gols e estreia com vitória na Copinha

O Flamengo estreou na Copinha com uma vitória maiúscula. Nesta quarta-feira, os Garotos do Ninho golearam o Forte (ES) por 10 a 0 na Arena Barueri, pela primeira rodada da Copa SP de Futebol Júnior. Matheus França (2), Werton, Kayke David, Kayque Soares, Wesley, André e Mateusão (3) marcaram os gols da vitória rubro-negra.

Agora, o Flamengo volta a campo no sábado, às 19h, na Arena Barueri, para enfrentar o Floresta. Já o Forte encara o Oeste, às 16h45, na mesma data e local. Ambas as partidas são válidas pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.> Flamengo chega a acordo para contratar Thiago Maia; saiba maisCOMEÇO INTENSO

Logo nos primeiros minutos já foi possível ver a postura do Flamengo. A equipe de Fábio Matias pressionou o forte e, com intensidade, jogou no campo de ataque. Assim, com apenas sete minutos de jogo, o Rubro-Negro abriu o placar na Arena Barueri. A joia Matheus França recebeu lançamento na área, matou no peito, girou o corpo e bateu firme para abrir o placar.EM SEQUÊNCIA

Nos minutos seguintes, o Flamengo continuou em cima, mas foi aos 23 que conseguiu ampliar a vantagem. Matheus França cortou do defensor e arriscou de fora da área. A bola bateu em Ryan Luka e sobrou para Weverton, que cara a cara com o goleiro, finalizou rasteiro no canto para fazer o segundo do Fla.

E não demorou muito para o Rubro-Negro ampliar a vantagem. Aos 28 minutos, Kayke David fez fila na marcação pelo lado esquerdo, invadiu a área e chutou cruzado. A bola ainda bateu no goleiro, mas parou no fundo das redes do Forte.

Ainda teve tempo para mais um antes do fim do primeiro tempo. O Huendry saiu mal em uma cobrança de escanteio aos 36 minutos, e a bola voou até a segunda trave. O zagueiro Kayque Soares veio de trás e, com o gol aberto, fez o quarto do Fla. PÉ NO ACELERADOR

A vantagem construída ainda na etapa inicial não fez o Flamengo diminuir o ritmo. Pelo contrário, logo nos primeiros cinco minutos de partida, o Rubro-Negro marcou mais dois gols.

O quinto do Fla veio com Matheus França, que recebeu lançamento de Kayke David e, cara a cara com o goleiro, teve tranquilidade para balançar as redes. Já o sexto veio de uma enfiada de bola de Matheus França para Wesley. O lateral recebeu dentro da área pela direita e, com categoria, tirou do goleiro parar marcar.NÃO PERCA A CONTA

Os Garotos do Ninho fecharam a goleada com mais seis gols, o que garantiu um placar final de 10 a 0. O sétimo gol veio com André, que pegou o rebote do goleiro Huendry, que não encaixou a finalização de Kayke David.

Já o oitavo, o nono e o décimo do Fla vieram com Mateusão e assistências de Petterson. Primeiro, Wesley enfiou boa bola pela direita para Petterson, que cruzou rasteiro e na medida para o atacante bater firme.

O nono veio após cobrança de escanteio do Forte. Os Garotos do Ninho puxaram contra-ataque, e Petterson lançou para Mateusão, que ganhou dos marcadores na velocidade, invadiu a área e balançou as redes. Por fim, o último aconteceu após novo cruzamento do camisa 28 para conclusão do número 25.FICHA TÉCNICAFlamengo10 x 0 Forte-ES​Data/Hora: 05/01, às 21hLocal: Arena Barueri, em Barueri (SP)Árbitro: Guilherme Nunes de SantanaAssistentes: Italo de Magno Andrade de Paula e Paulo de Souza Amaral

Cartões amarelos: Breno (FOR)Cartões vermelhos: -Gols: Matheus França (1-0) (07'/1ºT), Werton (2-0) (22'/1ºT), Kayke David (3-0) (27'/1'ºT), Kayque Soares (4-0) (36'/1ºT), Matheus França (5-0) (01'/2ºT), Wesley (6-0) (04'/2ºT), André (7-0) (12'/2ºT), Mateusão (8-0) (32'/2ºT), Mateusão (9-0) (37'/2ºT), Mateusão (10-0) (45'/2ºT).

FLAMENGO (Técnico: Fábio Matias)Bruno; Wesley, Kayque Soares, Cleiton e Marcos Paulo (Richard, 00'/2Tº); Igor Jesus (Lucas André, 22'/2ºT), Werton (Pedro Arthur, 11'/2ºT) Matheus França (Petterson, 11'/2ºT) e Kayke David (Victor Hugo, 18'/2ºT); Ryan Luka e André (Matuesão, 11'/2ºT).

FORTE (Técnico: Pedro Arthur)Huendry; Daniel, Cabrera e Rangel; Ruan, Breno (Jean, 36'/2ºT), Riquelme (Luiz Capixaba, 00'/2Tº), Mateus (João Emanuel 10'/2ºT) e Adailton (Gabriel Patrick, 47, 2ºT); Dudu (Kainan, 47'/2ºT) e João Pedro (Jhon, 36'/2ºT).