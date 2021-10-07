Flamengo não emenda sequência de vitórias há um mês e emperra na briga pelo Brasileirão

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Agora vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganhou uma posição na tabela após o empate com o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira, em 1 a 1, pela 24ª rodada, mas não conseguiu encurtar a distância para o Atlético-MG, o primeiro colocado com 11 pontos de vantagem. A não sequência de vitórias tem emperrado as pretensões do time de Renato Gaúcho na competição.Desde 12 de setembro, quando superou o Palmeiras por 3 a 1 no Maracanã, o Flamengo não soma seis pontos na sequência do Brasileirão - havia vencido o Santos na rodada anterior, no dia 28 de agosto, por 4 a 0, fora de casa.

De lá para cá, em quatro jogos, o Flamengo venceu uma partida (Athletico-PR), empatou duas vezes (com América-MG e Bragantino) e perdeu uma (Grêmio), somando cinco de 12 pontos possíveis - aproveitamento de 41,6%. Já o Atlético-MG somou oito pontos (duas vitórias e dois empates) nesse mesmo período.

Portaluppi comentou sobre as dificuldades no Brasileirão, que tendem a se acentuar com desfalques na data Fifa e uma sequência ainda mais frenética de jogos daqui até o fim da temporada:

- A gente não tem tempo nem para descansar, nem para dormir direito, a gente vive dentro de hotel e avião. A gente não tem uma pré-temporada, agora seria o prazo, com os jogos da Seleção nós teríamos um tempo para que a gente treinasse um pouco mais, mas o campeonato não parou. Tem equipes que jogam uma vez por semana, tem equipes que jogam duas vezes por semana, o Flamengo joga três vezes por semana, o Flamengo não para, o Flamengo tem três competições. Tem tempo para quê? - questionou Renato, em entrevista coletiva.

- Então, infelizmente isso é Brasil, isso é Campeonato Brasileiro. Aí, depois, tenho que escutar as pessoas falando que o Flamengo não se interessa em ganhar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, cá para nós, está bem bagunçadinho. Mas, mesmo assim, a gente acredita ainda, vamos continuar lutando e brigando, porque a gente quer ganhar também, mas dessa forma fica um pouco difícil - emendou.

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