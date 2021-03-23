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Flamengo monitora duas opções de estádio para período de jogos proibidos no Rio

Rubro-Negro analisa mandar partidas em Volta Redonda e/ou Nova Iguaçu...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 12:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 12:37
Crédito: Divulgação
- No Rio não pode e no Caio Martins (em Niterói) também não - disse o prefeito Eduardo Paes (DEM), do Rio, ao ser perguntado sobre a realização de jogos na cidade.Na última segunda-feira, em entrevista coletiva, Paes anunciou que os jogos do Campeonato Carioca não poderão ocorrer no município a partir da próxima sexta, 26 de março, em decreto a ser publicado e com validade até o dia 4 de abril. O Flamengo, por sua vez, monitora alternativas para mandar suas partidas no Estadual fora da capital.
Segundo informações iniciais do site "ge", o Flamengo estuda transferir mandos para Volta Redonda e/ou Nova Iguaçu, enquanto aguarda o posicionamento oficial da Ferj a respeito da sequência do Carioca.
Os treinos nos CTs devem seguir permitidos. E, no Ninho do Urubu, o Fla mantém a preparação para atuar nesta quarta. O jogo será diante do Botafogo, no Estádio Nilton Santos, às 21h35, pela 5ª rodada da Taça Guanabara.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Neste momento, o Flamengo está com nove pontos e na segunda colocação.

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