Flamengo monitora duas opções de estádio para período de jogos proibidos no Rio

- No Rio não pode e no Caio Martins (em Niterói) também não - disse o prefeito Eduardo Paes (DEM), do Rio, ao ser perguntado sobre a realização de jogos na cidade.Na última segunda-feira, em entrevista coletiva, Paes anunciou que os jogos do Campeonato Carioca não poderão ocorrer no município a partir da próxima sexta, 26 de março, em decreto a ser publicado e com validade até o dia 4 de abril. O Flamengo, por sua vez, monitora alternativas para mandar suas partidas no Estadual fora da capital.