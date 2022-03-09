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futebol

Flamengo: Marcos Braz abre o jogo após nova tentativa do Palmeiras por Pedro

VP de futebol rubro-negro comentou sobre a mais recente proposta do Verdão: 'Caso encerrado'...
LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2022 às 14:03

Publicado em 09 de Março de 2022 às 14:03

Adquirido por cerca de R$ 90 milhões, Pedro não deixará o Flamengo nem mesmo com uma tentadora recente proposta do Palmeiras. Ao menos é o que ratifica Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, que avisou ser "caso encerrado" a possibilidade do camisa 21 ser vendido para o rival.
- O Flamengo não tem interesse no negócio. O Palmeiras fez uma consulta, mas o Pedro é caso encerrado. Não houve nem proposta oficial. Estamos pensando só na semifinal do Carioca e no início da Libertadores - disse Braz, em entrevista ao portal "Uol".
O Flamengo rejeitou uma oferta do Palmeiras 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões) e mais dois jogadores reservas do elenco por 80% dos direitos federativos de Pedro, cuja multa rescisória - astronômica - é de aproximadamente 100 milhões de euros (R$ 551,19 milhões).
> Veja e simule a tabela do Cariocão
O Palmeiras, no entanto, ainda está disposto a convencer o Flamengo a liberar o atacante (veja mais aqui).
Crédito: MarcosBrazéVPdefuteboldeRodolfoLandimdesdejaneirode2019(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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