Flamengo marca reunião com Conselho de Administração para apresentar plano do Projeto Tondela

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O Flamengo deu mais um passo para internacionalizar a marca. Na próxima quinta-feira, o Conselho de Administração do Flamengo se reunirá para conhecer os primeiros detalhes do projeto que prevê o controle do Tondela, time da primeira divisão de Portugal. A informação foi dada inicialmente pelo site "ge".

> Nova camisa 3 do Flamengo lançada! Veja galeria de fotos com o uniformeNo documento de convocação, segundo informa o site, há a previsão da "apresentação do Conselho Diretor dos conceitos básicos do futuro projeto de internacionalização da Marca Flamengo". Vale destacar que o plano de negócios está sendo finalizado e a expectativa é de que ele fique pronto ainda neste mês.

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Assim, a reunião com o Conselho de Administração servirá para que a diretoria exponha o conceito e a estrutura do projeto aos conselheiros. Um dos passos seguintes para a conclusão do projeto, inclusive, é, justamente, obter a aprovação dos conselhos do clube.ENTENDA O PROJETO TONDELA

O Flamengo trabalha nos bastidores para possibilitar a aquisição de 80% das ações da SAD (Sociedade Anônima Desportiva) do Tondela, da primeira divisão de Portugal.

Para que o "Tondela Flamengo" saia do papel, o Fla contratou a empresa "Win the Game", cujo CEO é Claudio Pracownik, ex-vice-presidente de finanças do clube, para contribuir na captação de investidores, uma vez que não desembolsará quantia alguma com o projeto.

No Flamengo, quem está à frente do projeto é Rodrigo Tostes, atual vice-presidente de finanças do Flamengo. O Rubro-Negro vê a possibilidade com otimismo para a valorização da marca ao administrar o Tondela, presidido por duas pessoas - um mandatário do clube e outro da SAD, a fatia desejada através de investidores recrutados para que receba dividendos.