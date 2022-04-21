Flamengo marca data para votar balanço financeiro com faturamento recorde de mais de R$ 1 bilhão

No dia 25 de abril, o Flamengo levará à votação na sede do clube a demonstração financeira do ano de 2021, no qual o clube bateu um recorde, alcançando R$ 1,08 bilhão, o maior valor atingido na história do Flamengo e inédito no futebol brasileiro. De acordo com o documento, não fosse por essa peculiaridade, a receita do clube alcançaria os R$ 992 milhões, o que já representaria um crescimento de 31% em relação ao ano de 2020 (R$ 759 milhões) e de 4% em relação ao ano de 2019 (R$ 950 milhões). Relembre detalhes sobre os números abaixo:

O clube registrou crescimento nas receitas oriundas de broadcast (direitos de transmissão e premiações); comercial (patrocínios, licenciamento e royalties); e atletas (venda, empréstimo e mecanismo de solidariedade) em relação à 2021.

- Este crescimento de 4% em relação a 2019 é importante, tendo em vistaque 2021 ainda foi um ano com fortes impactos da pandemia, tanto pelos jogos disputados com portões fechados ou restrição da capacidade de público em boa parte do ano levando a uma perda acima de 100 milhões em receitas de matchday, mas também pelo fato de que, em 2019, o Clube teve umdesempenho esportivo extraordinário, sagrando-se campeão da CopaLibertadores e do Campeonato Brasileiro - diz trecho do balanço financeiro.

Se o faturamento foi recorde positivo, a dívida do Flamengo foi em outra direção. O endividamento líquido operacional caiu de R$ 480 milhões em 2020 para R$ 263 milhões em 2021, que é é o segundo menor da série desde 2013, em um nível semelhante ao endividamento líquido operacional do ano de 2017.

- A métrica de endividamento líquido operacional é o principal indicador deendividamento monitorado pelo Clube. No cálculo, são considerados todos ositens do passivo que efetivamente o Clube tem que pagar, incluindo aquisiçãode atletas, fornecedores, empréstimos, obrigações trabalhistas e tributos,excluindo-se valores de adiantamentos e provisões para contingências. Destevalor, substraem-se os valores em caixa e os valores a receber pela venda deatletas e de fornecedores. O endividamento líquido operacional funciona comoum retrato de tudo que o Clube tem a pagar em excesso ao que tem em caixa eo que tem a receber - explica o demonstrativo financeiro do Flamengo.

O resultado contábil de 2021, de R$ 178 MM, é o maior superávit contábil da história do Flamengo. Mesmo considerando os efeitos da postergação doCampeonato Brasileiro, o Clube apresentou um resultado em 2021/A de R$ 130 MM, após um prejuízo de R$ 59 MM em 2020/A. Este resultado está no mesmopatamar do resultado atingido entre 2015 e 2017, período em que o Clube ainda realizava investimentos muito menores no time de futebol profissional.

VEJA OS NÚMEROS DO FLAMENGO EM 2021

Faturamento:2021/A: R$ 992 milhões2020:/A R$ 759 milhões2019: R$ 950 milhões

Principais receitas de 2021:R$ 364 milhões - Broadcast (receitas oriundas de direitos de transmissão e prêmios pagos pelo desempenho em competições)R$ 278 milhões - Atletas (agrupa receitas com a venda e empréstimo de atletas, além de mecanismo de solidariedade)R$ 241 milhões - Comercial (receitas relativas a patrocínios, licenciamentos, royalties e patrocínios incentivados)R$ 71 milhões - Matchday (receitas com bilheteria, exploração do estádio e do programa de sócio-torcedor)

Despesas:2021/A: R$ 582 milhões2020/A: R$ 560 milhões2019: R$ 593 milhões

Principais despesas de 2021:R$ 351 milhões - Despesas de PessoalR$ 98 milhões - Outras DespesasR$ 94 milhões - Movimentação de AtletasR$ 39 milhões - Ajuste contábil

Resultado por ano:2021/A: R$ 130 milhões2020/A: (-) R$ 59 milhões2019: R$ 63 milhões

Endividamento Líquido Operacional:2021: R$ 263 milhões2020: R$ 480 milhões2019: R$ 366 milhões

*O A (ajuste) justificado no demonstrativo financeiro do Flamengo:

A pandemia de Covid-19 causou impactos no calendário do futebol brasileiro (emundial) em 2020. A disputa de parte do Campeonato Brasileiro de 2020 em 2021 tornou as receitas de 2020 artificialmente deprimidas, ao mesmo tempo que melhoraram o resultado de 2021. Para tornar os números entre os anos comparáveis entre si, este Relatório Anual adota um critério de ajuste, tanto nas receitas quanto nas despesas exclusivamente relativas ao Campeonato Brasileiro de 2020, mas contabilizadas em 2021. Assim, 2021/A e 2020/A tratam-se de valores ajustados.