Flamengo mantém percentual de chance de título após empate; simule a tabela do Brasileirão

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo não soube aproveitar o revés do Atlético-MG minutos antes e, diante do Cuiabá, no Maracanã, ficou no zero pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo. Apesar de ter encurtado a distância para dez pontos com o empate, o Rubro-Negro se manteve com 10% de chance de ser campeão, indica o matemático Tristão Garcia, do site "Infobola".O Atlético-MG, por sua vez, passa a ter 88% de possibilidade do título, o que é 2% a menos em relação à rodada passada. Agora, Fortaleza (45 pontos) e Palmeiras (43), segundo e terceiro colocados, respectivamente, aparecem com 1% cada.

Já quanto à chance de se classificar à Libertadores-2022, o Flamengo aparece com 95%. Neste momento, o clube carioca é o vice-líder, com 46 pontos e dois jogos a menos em relação ao Galo, que ainda se encontrará com o Rubro-Negro para um duelo direto com um quê de decisão - no dia 30, no Maracanã. Veja e simule a tabela do Brasileirão aqui.Principais postulantes ao Brasileirão, Flamengo e Atlético-MG agora viram a chave para jogar a Copa do Brasil, onde também podem decidir a taça na próxima fase.