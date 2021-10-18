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Flamengo mantém percentual de chance de título após empate; simule a tabela do Brasileirão

Rubro-Negro ficou no 0x0 com o Cuiabá no último domingo e, mesmo não sendo o resultado esperado, encurtou a distância para o Atlético-MG, líder por dez pontos...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 14:36

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 14:36

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo não soube aproveitar o revés do Atlético-MG minutos antes e, diante do Cuiabá, no Maracanã, ficou no zero pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo. Apesar de ter encurtado a distância para dez pontos com o empate, o Rubro-Negro se manteve com 10% de chance de ser campeão, indica o matemático Tristão Garcia, do site "Infobola".O Atlético-MG, por sua vez, passa a ter 88% de possibilidade do título, o que é 2% a menos em relação à rodada passada. Agora, Fortaleza (45 pontos) e Palmeiras (43), segundo e terceiro colocados, respectivamente, aparecem com 1% cada.
Já quanto à chance de se classificar à Libertadores-2022, o Flamengo aparece com 95%. Neste momento, o clube carioca é o vice-líder, com 46 pontos e dois jogos a menos em relação ao Galo, que ainda se encontrará com o Rubro-Negro para um duelo direto com um quê de decisão - no dia 30, no Maracanã. Veja e simule a tabela do Brasileirão aqui.Principais postulantes ao Brasileirão, Flamengo e Atlético-MG agora viram a chave para jogar a Copa do Brasil, onde também podem decidir a taça na próxima fase.
Nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, o Flamengo visita o Athletico-PR pela ida das semifinais da Copa do Brasil. Já o Atlético recebe o Fortaleza, no mesmo horário, no Mineirão.

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