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Flamengo mantém otimismo para contar com Filipe Luís e Rafinha na estreia do Brasileiro

Ambos estão em tratamento, mas a situação do lateral-esquerdo já parece resolvida, uma vez que Filipe tem treinado com o restante do elenco desde o início da semana...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 17:57

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 17:57

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo fará a estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo, a partir das 16h, no Maracanã. O adversário será o Atlético-MG, que deve se deparar com a dupla de laterais do Rubro-Negro. Rafinha e Filipe Luís estavam em processo de transição nos últimos dias, mas devem a ser escalados. Ao menos há otimismo interno.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
O primeiro ainda carrega uma dúvida quanto à sua utilização, uma vez que o camisa 13, recuperado de uma lesão parcial de um ligamento do tornozelo esquerdo, permanece sem a recuperação integral do contratempo. Ele voltou a treinar com o grupo - durante toda a atividade - nesta quinta-feira.
Filipe Luís, por sua vez, está garantido na lateral esquerda. O camisa 16 já iniciou a semana junto ao plantel nas atividades propostas - todas por Domènec Torrent, que aplicou o seu primeiro treino ainda na segunda. Filipe está recuperado de uma lesão na panturrilha direita - ocorrida na final do Carioca, dia 15 de julho.COMISSÃO TÉCNICA FECHADA
Cabe destacar também que, nesta quinta, o preparador físico Julián Jiménez chegou ao Rio e, conduzido por profissionais do Fla desde o aeroporto, foi direto para o Ninho do Urubu se apresentar aos novos companheiros de clube.
Para a agora completa comissão técnica, Jiménez se junta ao auxiliar Jordi Guerrero e ao analista de desempenho Jordi Gris. o preparador, de 49 anos, já trabalhou em clubes como Racing Santander-ESP, Espanyol-ESP e Udinese-ITA.

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