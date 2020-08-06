Flamengo mantém otimismo para contar com Filipe Luís e Rafinha na estreia do Brasileiro

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo fará a estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo, a partir das 16h, no Maracanã. O adversário será o Atlético-MG, que deve se deparar com a dupla de laterais do Rubro-Negro. Rafinha e Filipe Luís estavam em processo de transição nos últimos dias, mas devem a ser escalados. Ao menos há otimismo interno.

> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

O primeiro ainda carrega uma dúvida quanto à sua utilização, uma vez que o camisa 13, recuperado de uma lesão parcial de um ligamento do tornozelo esquerdo, permanece sem a recuperação integral do contratempo. Ele voltou a treinar com o grupo - durante toda a atividade - nesta quinta-feira.

Filipe Luís, por sua vez, está garantido na lateral esquerda. O camisa 16 já iniciou a semana junto ao plantel nas atividades propostas - todas por Domènec Torrent, que aplicou o seu primeiro treino ainda na segunda. Filipe está recuperado de uma lesão na panturrilha direita - ocorrida na final do Carioca, dia 15 de julho.COMISSÃO TÉCNICA FECHADA

Cabe destacar também que, nesta quinta, o preparador físico Julián Jiménez chegou ao Rio e, conduzido por profissionais do Fla desde o aeroporto, foi direto para o Ninho do Urubu se apresentar aos novos companheiros de clube.