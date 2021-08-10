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Flamengo leva prêmio Fair Play das Oitavas de final da Copa do Brasil

Poucas faltas e muito gols: Flamengo sobrou nas oitavas da Copa do Brasil, diante do ABC...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2021 às 18:05

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 18:05

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Na classificação categórica diante do ABC, com vitórias por 6 a 0 no Maracanã e 1 a 0 na Arena das Dunas, o Flamengo também garantiu o o Prêmio Fair Play nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nos dois duelos com o time de Natal, o Rubro-Negro fez 21 faltas e levou apenas um cartão amarelo, sendo a equipe mais disciplinada entre as 16 que disputaram a fase no mata-mata nacional.
A premiação foi desenvolvida pela organização da Copa Intelbras do Brasil, em parceria com a MAG Seguros, patrocinadora da competição.
O Vitória, eliminado pelo Grêmio, ficou em segundo lugar. O time baiano se destacou pelo menor número de faltas nas Oitavas, com um total de 19 somando as partidas de ida e de volta. No entanto, os dois cartões amarelo recebidos no primeiro jogo e uma expulsão no segundo, não permitiram que o Vitória chegasse ao primeiro lugar no Prêmio Fair Play.
Completando os três primeiros lugares, ficou o Grêmio, que cometeu 24 faltas e somou dois cartões amarelos durante a última fase da competição, e que duelará contra o Flamengo nas Quartas de Final. A sequência do ranking do Fair Play ficou com Vasco, Bahia, Atlético-GO, São Paulo, CRB, Fortaleza, Athletico-PR, Atlético-MG, Santos, ABC, Criciúma, Juazeirense, e, fechando a lista, o Fluminense.

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