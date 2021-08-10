Flamengo leva prêmio Fair Play das Oitavas de final da Copa do Brasil

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Na classificação categórica diante do ABC, com vitórias por 6 a 0 no Maracanã e 1 a 0 na Arena das Dunas, o Flamengo também garantiu o o Prêmio Fair Play nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nos dois duelos com o time de Natal, o Rubro-Negro fez 21 faltas e levou apenas um cartão amarelo, sendo a equipe mais disciplinada entre as 16 que disputaram a fase no mata-mata nacional.

A premiação foi desenvolvida pela organização da Copa Intelbras do Brasil, em parceria com a MAG Seguros, patrocinadora da competição.

O Vitória, eliminado pelo Grêmio, ficou em segundo lugar. O time baiano se destacou pelo menor número de faltas nas Oitavas, com um total de 19 somando as partidas de ida e de volta. No entanto, os dois cartões amarelo recebidos no primeiro jogo e uma expulsão no segundo, não permitiram que o Vitória chegasse ao primeiro lugar no Prêmio Fair Play.