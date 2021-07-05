Flamengo: Léo Pereira se envolve em acidente de trânsito no Rio de Janeiro

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O zagueiro Léo Pereira se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele estava no carro com a esposa, após levar a filha para a escola, e ninguém teve ferimentos graves, apenas pequenos arranhões. Ele treinará normalmente na parte da tarde no Ninho do Urubu com o restante do elenco do Flamengo.

+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonNo início da tarde, Léo Pereira se manifestou em seu perfil em uma rede social e destacou o alívio de sua filha não estar no carro no momento do acidente.

- Pela manhã, eu e minha esposa sofremos um acidente de trânsito, no qual ninguém se feriu. Graças a Deus tínhamos acabado de deixar minha filha no carro e ela não estava no carro. Só agradecer a todos pela preocupação e a Deus por esse livramento - disse o jogador.

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