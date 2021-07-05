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futebol

Flamengo: Léo Pereira se envolve em acidente de trânsito no Rio de Janeiro

Zagueiro estava no carro com a esposa e ninguém ficou ferido. Ele vai treinar normalmente na tarde desta segunda-feira no Ninho do Urubu
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Publicado em 05 de Julho de 2021 às 13:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jul 2021 às 13:17
Crédito: Reprodução
O zagueiro Léo Pereira se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele estava no carro com a esposa, após levar a filha para a escola, e ninguém teve ferimentos graves, apenas pequenos arranhões. Ele treinará normalmente na parte da tarde no Ninho do Urubu com o restante do elenco do Flamengo.
+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonNo início da tarde, Léo Pereira se manifestou em seu perfil em uma rede social e destacou o alívio de sua filha não estar no carro no momento do acidente.
- Pela manhã, eu e minha esposa sofremos um acidente de trânsito, no qual ninguém se feriu. Graças a Deus tínhamos acabado de deixar minha filha no carro e ela não estava no carro. Só agradecer a todos pela preocupação e a Deus por esse livramento - disse o jogador.
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De acordo com relatos, o acidente envolveu outro carro e aconteceu por volta de 8h30 (de Brasília). O outro motorista teria desrespeitado a preferência e acertou o carro de Léo Pereira na lateral do motorista. O carro do zagueiro acabou derrubando um portão e invadindo um prédio.

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