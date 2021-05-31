Flamengo lança quadros com fotos históricas autografadas e com tiragem limitada; saiba mais

+ Gols, assistências, cartões... Veja o raio-X do Flamengo no início da temporadaAlguns quadros terão tiragem limitada, como a obra “O Rei dos Clássicos”, autografada pelo próprio Bruno Henrique. O momento registrado na fotografia foi escolhido pelo camisa 27: o jogo contra o Corinthians pelo Brasileirão 2019, quando ele marcou três gols. - Esse momento representa muito a minha relação com os torcedores do Flamengo. É especial vestir o Manto e quero retribuir em campo todo esse carinho que eles tem por mim - disse Bruno Henrique, ao site do Flamengo. O quadro do ídolo e outras fotografias do acervo serão impressos em Fine Art, técnica de impressão utilizada por museus, em telas de algodão. A produção será sob demanda e à venda no e-commerce oficial do clube ou no site da Só Ídolos. Nas lojas oficiais físicas, os quadros estarão disponíveis em papel fotográfico, com impressão a laser. Alexandre Vidal é o fotógrafo oficial da coletânea.