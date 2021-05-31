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futebol

Flamengo lança quadros com fotos históricas autografadas e com tiragem limitada; saiba mais

Linha conta com produtos como a obra "O Rei dos Clássicos", escolhida e assinada pelo atacante Bruno Henrique
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Publicado em 31 de Maio de 2021 às 18:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2021 às 18:30
Crédito: Divulgação/Flamengo
Em parceria com a empresa 'Só Ídolos', o Flamengo lançou nesta segunda-feira uma linha de quadros especiais para os apaixonados torcedores rubro-negros. Os quadros são fotos do acervo fotográfico do clube, em impressão de alta qualidade, autografadas pelos principais nomes do elenco.
+ Gols, assistências, cartões... Veja o raio-X do Flamengo no início da temporadaAlguns quadros terão tiragem limitada, como a obra “O Rei dos Clássicos”, autografada pelo próprio Bruno Henrique. O momento registrado na fotografia foi escolhido pelo camisa 27: o jogo contra o Corinthians pelo Brasileirão 2019, quando ele marcou três gols. - Esse momento representa muito a minha relação com os torcedores do Flamengo. É especial vestir o Manto e quero retribuir em campo todo esse carinho que eles tem por mim - disse Bruno Henrique, ao site do Flamengo. O quadro do ídolo e outras fotografias do acervo serão impressos em Fine Art, técnica de impressão utilizada por museus, em telas de algodão. A produção será sob demanda e à venda no e-commerce oficial do clube ou no site da Só Ídolos. Nas lojas oficiais físicas, os quadros estarão disponíveis em papel fotográfico, com impressão a laser. Alexandre Vidal é o fotógrafo oficial da coletânea.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro - É a perfeita união entre o futebol do Flamengo e a fotografia, que resulta em arte rubro-negra. Através dessa parceria de licenciamento, vamos dar oportunidade ao torcedor de eternizar momentos históricos do clube e ainda gerar receita para o Flamengo, já que receberemos um valor por cada obra vendida - elogiou o diretor de Comunicação do Flamengo, Bernardo Monteiro.

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