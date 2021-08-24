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futebol

Flamengo lança camisa 3 em homenagem ao Mundial de 1981; veja imagens

Valor do Manto 3, a ser comercializado a partir desta quarta-feira, será R$ 279,99...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 10:39

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 10:39
Crédito: Divulgação / adidas
Os torcedores do Flamengo já sabem a partir de quando poderão adquirir o novo terceiro uniforme do Rubro-Negro. Imagens foram divulgadas pela adidas, fornecedora de material esportivo do clube, nesta terça. Já as vendas nos sites e lojas oficiais começarão nesta quarta, com o valor de R$ 279,99.O Manto 3 homenageia os 40 anos do Mundial de Clubes conquistado pelo Flamengo, em 1981, no Japão. A camisa é predominantemente preta, conforme o LANCE! já havia informado, com detalhes em dourado, vermelho e desenhos abstratos no centro e na parte traseira.
+ Fla joga na quarta! Veja o chaveamento da Copa do Brasil

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