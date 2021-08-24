Flamengo lança camisa 3 em homenagem ao Mundial de 1981; veja imagens

Os torcedores do Flamengo já sabem a partir de quando poderão adquirir o novo terceiro uniforme do Rubro-Negro. Imagens foram divulgadas pela adidas, fornecedora de material esportivo do clube, nesta terça. Já as vendas nos sites e lojas oficiais começarão nesta quarta, com o valor de R$ 279,99.O Manto 3 homenageia os 40 anos do Mundial de Clubes conquistado pelo Flamengo, em 1981, no Japão. A camisa é predominantemente preta, conforme o LANCE! já havia informado, com detalhes em dourado, vermelho e desenhos abstratos no centro e na parte traseira.