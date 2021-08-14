Flamengo jogará com formação rara na zaga contra o Sport; Rodrigo Caio só deve voltar em setembro

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo atuará com uma formação rara na zaga contra o Sport, em duelo a ser realizado às 16h deste domingo, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em meio aos oito desfalques, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique estão na lista de baixas e dão lugar a Bruno Viana - de volta à relação - e Léo Pereira no time titular.A dupla composta por Bruno Viana e Léo Pereira só iniciou entre os 11 em dois jogos: ambos contra o ABC nas oitavas de final da Copa do Brasil. E os dois não foram vazados, já que o Flamengo venceu na ida por 6 a 0 e, na volta, por 1 a 0. Ambos são contestados, mas o defensor canhoto, titular nos últimos cinco jogos, vem em ascensão e tem passado segurança na quarta zaga.

No banco, vale mencionar, estarão os jovens Noga e Otávio.

A atual brecha para Bruno Viana e Léo Pereira juntos se dá pois Gustavo Henrique está com sinais de virose (e há receio quanto à Covid-19) e Rodrigo Caio, ausente das partidas desde o dia 25 de julho, quando o Flamengo goleou o São Paulo pelo Brasileirão, estão sem previsão para voltar a jogar.

Rodrigo Caio tem alternado entre a fisioterapia e trabalhos leves na academia do clube. Também tem feito exames regulares aprofundados a fim de emendar uma sequência no time. Por ora, o Flamengo, cauteloso, não trabalha com prazos, e é possível que o camisa 3 só volte a campo em setembro.

Neste cenário, o provável time do Flamengo que irá a campo neste domingo é composto por: Diego Alves; Isla, Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Pedro.

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