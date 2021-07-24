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Flamengo joga para findar incômodo jejum contra o São Paulo e por sequência inédita no Brasileiro

Rubro-Negro não vence o Tricolor, próximo adversário, desde meados de 2017...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 06:55

LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2021 às 06:55
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Quando o assunto é duelo contra o São Paulo, o torcedor do Flamengo pode ter lembranças sob um prisma otimista ou pessimista. Otimista por trazer à tona a comemoração do Octa, já que o adversário do outro lado era o Tricolor, ou pessimista, já que a derrota no jogo pela última rodada do Campeonato Brasileiro passado acentuou o período de jejum sem vitórias contra o clube paulista. Neste domingo, às 16h, os times voltam a se encontrar.O duelo da vez será no Maracanã e pela 13ª rodada da atual edição do Brasileirão. No último encontro, o Rubro-Negro deu a volta olímpica no Morumbi, mas perdeu por 2 a 1. A última vitória ocorreu no dia 2 de julho de 2017, quando Guerrero e Diego marcaram no triunfo por 2x0 na Ilha do Urubu.
De lá para cá, foram nove jogos, com seis derrotas e três empates, sendo 11 gols sofridos e apenas três marcados. No Maracanã, o incômodo tabu se alastra: o mais recente triunfo ocorreu no Brasileiro de 2015, dia 23 de agosto, quando Ederson e Guerrero - novamente - deram a distante vitória por 2 a 1.
SEQUÊNCIA INÉDITA NA MIRA
Além da tentativa de quebrar a escrita recente contra o São Paulo, o Flamengo quer aproveitar o embalo sob o comando de Renato Gaúcho (100% de aproveitamento após três jogos) para alcançar uma sequência inédita neste Brasileirão: a de três vitórias consecutivas (vem de triunfos contra Chapecoense e Bahia). O feito aproximaria time do G4, hoje distante por seis pontos.
+ Veja a tabela completa do Brasileirão
Com 18 pontos e dois jogos atrasados, o Fla ocupa a sexta posição na tabela do Brasileiro. O LANCE! transmite o embate contra o São Paulo em Tempo Real.

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