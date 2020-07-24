Flamengo já tem data e local para se reunir com Torrent, ex-auxiliar de Guardiola

No início da tarde desta sexta-feira, Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Flamengo, embarcou rumo a Portugal para se encontrar com Marcos Braz, vice-presidente da pasta. É o "elenco" rubro-negro, que acumula êxitos nas empreitadas europeias, para trazer o substituto de Jorge Jesus ao Brasil. E há mais uma reunião confirmada: com Domènec Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola. O encontro ocorrerá neste sábado, em Madri (Espanha).A respeito da conversa marcada com o treinador espanhol, a informação inicial é do repórter Renan Moura, da "Rádio Globo". Aos entusiastas do nome, anima o fato de Torrent, em entrevista recente ao jornalista italiano Gianluca Di Marzio, ter classificado o Flamengo como "um dos maiores clubes do mundo".
Livre no mercado desde que deixou o New York City FC, da MLS (entre 2018 e 2019), Domènec Torrent, de 58 anos, afirmou ainda que conhece com profundidade os jogadores do Fla.
- Eu gosto de me manter atualizado sobre o futebol ao redor do mundo. Então, vi muitas partidas do Campeonato Brasileiro no último ano. Conheço perfeitamente a equipe que eles (Flamengo) têm - falou, antes de salientar:
O lateral-direito Rafinha, um dos líderes do atual plantel do Flamengo, trabalhou com Torrent nos tempos de Bayern de Munique - onde o espanhol auxiliou Guardiola, assim como no Manchester City e Barcelona. O defensor foi só elogios ao possível novo comandante: "sabe tudo e mais um pouco de bola".
- Foram três anos que trabalhamos juntos no Bayern, depois ele foi para o City com o Pep. É aquela história, ele é da escola do Cruyff, né? É um cara que sabe tudo e mais um pouco de bola. No Bayern, os treinamentos quem dava era ele, o Guardiola ficava só corrigindo e tal. É um cara que dispensa comentários - falou Rafinha, em entrevista ao canal "ESPN Brasil".
DOMINGO TEM MAIS REUNIÃO
Já no domingo, conforme o LANCE! informou anteriormente, é a vez do português Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, se reunir com Braz e Spindel.
Não é possível que a cúpula rubro-negra se encontre com Carvalhal antes de sábado, pois, com o Rio Ave envolvido na disputa por uma vaga na Liga Europa da próxima temporada, haverá jogo da equipe de Vila do Conde contra o Boavista neste dia 25. O time do comandante monitorado pelo Fla está em sexto colocado, com um ponto a menos que o Famalicão, precisando vencer e torcer contra o adversário para conquistar o lugar no torneio europeu.
Leonardo Jardim, compatriota de Carlos Carvalhal e sem clube atualmente, é outro nome entre os prediletos da diretoria do Fla. No entanto, ainda não há reunião agendada com o técnico ex-Monaco.
A aguardar se postura à la "gelo no sangue" de Marcos Braz e Bruno Spindel definirá um nome até o início do Campeonato Brasileiro, em que o Flamengo estreia no dia 9 de agosto, contra o Atlético-MG, no Rio. Por enquanto, Maurício Souza, treinador do sub-20, comanda as atividades no Ninho do Urubu.