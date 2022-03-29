Flamengo já sabe a combinação do uniforme que utilizará na estreia da Libertadores; veja

Antes de virar a chave para a Libertadores, o Flamengo inicia a decisão do Estadual. A partir das 21h40 desta quarta-feira, o time de Paulo Sousa enfrenta o Fluminense pelo jogo de ida, no Maracanã. O da volta será no sábado.
Publicado em 29 de Março de 2022 às 16:53
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