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Flamengo: Isla é multado, treina com o grupo, mas está fora do clássico de domingo

Próximo jogo do Rubro-Negro será o clássico contra o Vasco, pela 10ª rodada do Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2022 às 15:28

Publicado em 01 de Março de 2022 às 15:28

Depois do frustrante empate com o Resende, o Flamengo se reapresentou na tarde desta quinta-feira, no Ninho do Urubu, dando início à preparação para o clássico contra o Vasco, a ocorrer neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. E os holofotes estavam apontados para um jogador que não atuará o clássico: Isla.
O chileno quis demonstrar insatisfação com o atual cenário, em que virou terceira opção na ala direita, atrás de Matheuzinho e Rodinei, e irritou Paulo Sousa e os torcedores - organizadas chegaram a publicar um manifesto "exigindo" a sua saída. O motivo: o camisa 44 avisou estar com sintomas de gripe, foi cortado do jogo contra o Resende e compartilhou imagens em uma festa horas depois.
Houve reunião hoje para ouvi-lo e multá-lo, conforme o Fla já havia anunciado. E, segundo o LANCE! apurou, o clube optou por não relacionar o atleta para o duelo diante do Vasco. Isla foi avisado do corte antes da atividade desta tarde, em que treina com o grupo normalmente.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
O jogo entre Flamengo e Vasco, uma prévia da possível semifinal, será às 16h deste domingo, com local ainda a ser definido pela Ferj.
Crédito: IslanãoestaráàdisposiçãodojogocontraoVasco(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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