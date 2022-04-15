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Flamengo investe R$ 100 mil no Albertão para estreia na terceira fase da Copa do Brasil

Medidas são feitas para que jogadores se sintam em casa e, consequentemente, presentear povo de Piauí...

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 18:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2022 às 18:22
O Flamengo investiu R$ 100 mil em melhorias no Estádio Governador Alberto Tavares Silva para a estreia do clube na terceira fase da Copa do Brasil. A medida foi feita para os jogadores se sintam em casa e, por tabela, presentear o povo do Piauí. A informação foi dada pelo 'ge'.Antes da partida ser confirmada em Teresina, o Rubro-Negro tentou levar o jogo para Brasília. Mas o presidente do Altos foi firme e insistiu para que o duelo fosse mantido no local. A partir daí, a cúpula rubro-negra contatou a Fundação de Esportes do Piauí (Fundespi) para assegurar os investimentos na arena.
Depois disso, o local foi fechado no dia 04 de abril para iniciar as melhorias no gramado e as demais reformas estão programadas para serem finalizadas no dia do confronto entre Flamengo e Altos.Confira a lista de mudanças:- Uniformização da grama, já que foram identificadas diferentes espécies.- Rebaixamento do gramado, que está sendo furado e descompactado para deixar o campo mais macio.- Nivelamento da superfície do gramado com areia.- Adubação e corte para colocação de grama com altura aproxima de 23 milímetros, medidas padronizadas pelo Flamengo no Maracanã e no CT.- Marcações do gramado do Albertão com as medidas padronizadas pela FIFA.
Além disso, a Fundação deve ampliar a capacidade do Albertão, que possui a capacidade para 14 mil torcedores. Ao todo são esperados 40 mil.
Crédito: FlamengoeAltos-PIvãojogarpelaterceirafasedaCopadoBrasil(Foto:FernandoCardoso/TVClube

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