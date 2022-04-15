Flamengo investe R$ 100 mil no Albertão para estreia na terceira fase da Copa do Brasil

O Flamengo investiu R$ 100 mil em melhorias no Estádio Governador Alberto Tavares Silva para a estreia do clube na terceira fase da Copa do Brasil. A medida foi feita para os jogadores se sintam em casa e, por tabela, presentear o povo do Piauí. A informação foi dada pelo 'ge'.Antes da partida ser confirmada em Teresina, o Rubro-Negro tentou levar o jogo para Brasília. Mas o presidente do Altos foi firme e insistiu para que o duelo fosse mantido no local. A partir daí, a cúpula rubro-negra contatou a Fundação de Esportes do Piauí (Fundespi) para assegurar os investimentos na arena.

Depois disso, o local foi fechado no dia 04 de abril para iniciar as melhorias no gramado e as demais reformas estão programadas para serem finalizadas no dia do confronto entre Flamengo e Altos.Confira a lista de mudanças:- Uniformização da grama, já que foram identificadas diferentes espécies.- Rebaixamento do gramado, que está sendo furado e descompactado para deixar o campo mais macio.- Nivelamento da superfície do gramado com areia.- Adubação e corte para colocação de grama com altura aproxima de 23 milímetros, medidas padronizadas pelo Flamengo no Maracanã e no CT.- Marcações do gramado do Albertão com as medidas padronizadas pela FIFA.

Além disso, a Fundação deve ampliar a capacidade do Albertão, que possui a capacidade para 14 mil torcedores. Ao todo são esperados 40 mil.