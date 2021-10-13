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Flamengo inicia sequência decisiva no Maracanã e tenta 'curar' calcanhar de Aquiles de Renato

Rubro-Negro recebe o Juventude nesta quarta, às 19h, pela 26ª rodada do Brasileiro; até aqui, as únicas derrotas do técnico sob o comando do Fla foram para clubes conterrâneos 
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LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 06:00

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 06:00

Crédito: Alexandre Vidal / CRF
Até o momento, Renato Gaúcho comandou o Flamengo em 23 partidas e só foi derrotado em duas ocasiões: coincidentemente ambas para clubes gaúchos (Internacional e Grêmio). Agora, terá a oportunidade de "curar" o calcanhar de Aquiles diante do Juventude, nesta quarta-feira, às 19h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo a ser realizado no Maracanã.Vice-líder do Brasileirão, o Flamengo seguirá à caça do Atlético-MG, líder e com 11 pontos de vantagem (tendo dois jogos a mais na tabela). Na última entrevista coletiva, após vitória sobre o Fortaleza, Portaluippi inclusive subiu o tom e ratificou o foco na briga pelo título brasileiro.
- Nosso torcedor pode ficar tranquilo, porque sempre buscamos o melhor para o clube. O Flamengo está invicto há seis partidas. Estamos na final da Libertadores. Estamos na final da Copa do Brasil. E estamos brigando pelo título brasileiro, e tenho esse sonho. Estamos a 11 pontos do Atlético, mas temos dois jogos e menos e um confronto direto. O Flamengo é o único na disputa de três competições. E bem nas três competições. O Flamengo é muito grande para desistir de qualquer competição - assegurou Renato. O confronto desta noite será o início de uma sequência de quatro seguidos no Maracanã: Juventude, Cuiabá, Fluminense e Atlético-MG, justamente o principal rival na briga pela taça e no encerramento do mês, dia 30 de outubro - ou seja, entre os jogos das semifinais da Copa do Brasil, dias 20 e 27.
> Flamengo x Juventude: prováveis times, desfalques e onde assistirA sequência pode ser determinante para o Flamengo, que está entalado com os rivais gaúchos, uma vez que também perdeu para o Juventude na ida, por 1 a 0, quando a equipe ainda era comandada por Rogério Ceni.
Agora, é Renato quem terá a missão da revanche e de realçar, diante da torcida novamente, que o Flamengo está notoriamente aplicado pelo Tri.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
O Flamengo deve ir a campo com: Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio (Gustavo Henrique), Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira, Kenedy e Michael; Pedro.

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