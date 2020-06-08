Flamengo inicia quarta semana de treinos sem novos casos de Covid-19

O Flamengo informou, nesta segunda-feira, que todos jogadores e membros da comissão técnica testaram negativo no exame semanal para coronavírus, realizado nesta tarde no Ninho do Urubu. Agora, o elenco rubro-negro segue a programação pela quarta semana consecutiva sem novos casos de Covid-19.

Sem previsão do retornos dos jogos no Rio de Janeiro, Jorge Jesus tem comandado treinos no Ninho do Urubu de segunda a sexta, com os atletas recebendo folga nos fins de semana. O clube reforça que trabalha em acordo com o protocolo da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) para conceder a biossegurança necessária no Departamento de Futebol.O Clube de Regatas do Flamengo informa que todos os atletas e colaboradores da comissão técnica testaram negativo no exame semanal de coronavírus, realizado nesta segunda-feira (08.06), no CT. pic.twitter.com/4hqb7pV9Gd— Flamengo (@Flamengo) June 8, 2020 E MAIS:Borussia Dortmund é mais um clube a buscar informações sobre GersonIncêndio no Ninho: MPRJ aguarda retorno dos prazos processuais para apresentar denúncia'E agora seu povo...': Flamengo fica com Gabigol, Jesus e agora mira o Mundial por tríade dos sonhos E MAIS: