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Flamengo inicia preparação para o décimo jogo com Paulo Sousa; veja números antes de decisões

Rubro-Negro enfrenta o Bangu neste sábado, na reabertura do Maracanã, na última partida antes das semifinais do Cariocão...
LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2022 às 12:03

Publicado em 09 de Março de 2022 às 12:03

O Flamengo caminha para realizar o seu 10º jogo sob o comando de Paulo Sousa, que iniciou os trabalhos no Ninho do Urubu no dia 10 de janeiro. De lá para cá, foram seis vitórias, dois empates e uma derrota, incluindo o vice na Supercopa do Brasil. E a preparação para a próxima partida, diante do Bangu, a última antes das semifinais do Carioca, se inicia às 15h desta terça-feira.
O jogo será apenas no sábado, na reabertura do Maracanã, logo Paulo Sousa terá a segunda semana cheia consecutiva para realizar ajustes e também, possivelmente, contar com a volta de Gustavo Henrique, em fase final de recuperação de dores no joelho.
> GALERIA: veja imagens do novo gramado do Maracanã para receber Fla e Flu
O português, contudo, não poderá escalar Willian Arão e Andreas Pereira, suspensos. João Gomes deve ganhar nova oportunidade para acentuar os seus ótimos índices defensivos nesta temporada, aliás, em meio ao último jogo para efetuar testes mais arrojados antes de uma maratona de decisões.
Isla também pode ter nova chance, após ato de indisciplina e de ser cortado do último jogo - vitória sobre o Vasco.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
E vale lembrar que Paulo Sousa, que nunca repetiu uma escalação no Fla, seguirá rodando o elenco a fim de encorpá-lo física e taticamente para as finais do Estadual. Para o duelo do time do Mister e o Bangu, a bola rolará às 19h30 deste sábado.
Os números da Era Paulo Sousa:
JOGOS - 9Vitórias - 6Empates - 2Derrotas - 1Aproveitamento - 74%
Gols marcados: 21Gols sofridos: 9
As escalações da Era Paulo Sousa:
- Flamengo 3x0 Boavista (3ª rodada do Carioca)Hugo Souza; Gustavo Henrique (David Luiz, 16'/2ºT), Noga e Cleiton; Matheuzinho, João Gomes (Willian Arão, 16'/2ºT), Thiago Maia e Renê (Everton Ribeiro, Intervalo); Vitinho, Marinho (Gabigol, Intervalo) e Pedro (Rodinei. 27'/2ºT) - Técnico: Paulo Sousa.
- Flamengo 0x1 Fluminense (4ª rodada do Carioca)Hugo; Rodinei (Isla, 38'/2ºT), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira (João Gomes, 15'/2ºT), Diego (Marinho, 6'/2ºT), Arrascaeta (Lázaro, 38'/2ºT) e Everton Ribeiro (Vitinho, 15'/2ºT); Gabigol - Técnico: Paulo Sousa.
- Flamengo 2x1 Audax (5ª rodada do Carioca)Hugo Souza; Isla, Léo Pereira e Filipe Luís (Cleiton, 13'/2ºT); Matheuzinho (Everton Ribeiro, 32'/2ºT), Andreas Pereira; Thiago Maia (Willian Arão, 13'/2ºT), Lázaro e Arrascaeta (Marinho, 13'/2ºT); Gabigol e Pedro (Diego, 41'/2ºT) - Técnico: Paulo Sousa.
- Flamengo 5x0 Nova Iguaçu (6º rodada do Carioca)Hugo Souza; Fabrício Bruno, Gustavo Henrique (Filipe Luís, 15'/2ºT) e Léo Pereira (Pedro, 34'/2ºT); Rodinei, Willian Arão, João Gomes (Diego, 15'/2ºT), Arrascaeta e Everton Ribeiro (Renê, 34'/2ºT); Marinho (Vitinho, 15'/2ºT) e Gabigol - Técnico: Paulo Sousa.
- Madureira 1x2 Flamengo (7ª rodada do Carioca)Diego Alves; Isla (Matheuzinho, 18'/2ºT), Noga, Cleiton e Renê (David Luiz, 28'/2ºT); João Gomes, Andreas Pereira (Willian Arão, 39'/1ºT) e Diego; Vitinho (Bruno Henrique, 18'/2ºT), Marinho (Everton Ribeiro, intervalo) e Pedro - Técnico: Paulo Sousa.
- Atlético-MG 2(8)x(7)2 Flamengo (Supercopa do Brasil)Hugo Souza; Rodinei (Matheuzinho,, 37'/2ºT)), Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís (Filipe Luís, 37'/2ºT); Willian Arão, João Gomes, Everton Ribeiro (Lázaro, 17'/2ºT) e Arrascaeta (Vitinho, 37'/2ºT); Bruno Henrique (Diego, 26'/2ºT) e Gabigol - Técnico: Paulo Sousa.
- Botafogo 1x3 Flamengo (8ª rodada do Carioca)Hugo Souza; Fabrício Bruno, David Luiz (Filipe Luís, 24'/2ºT) e Léo Pereira; Willian Arão (João Gomes, 20'/2ºT), Andreas Pereira, Matheuzinho, Lázaro (Vitinho, 24'/2ºT) e Arrascaeta (Marinho, 31'/2ºT); Pedro (Bruno Henrique, 20'/2/ºT) e Gabigol - Técnico: Paulo Sousa.
- Flamengo 2x2 Resende (9ª rodada do Carioca)Diego Alves; Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz, intervalo) e Filipe Luís (Lázaro, 40'/2ºT); Rodinei, João Gomes (Willian Arão, intervalo), Andreas Pereira, Everton Ribeiro (Vitinho, 21'/2ºT); Bruno Henrique, Pedro (Arrascaeta, intervalo) e Gabigol - Técnico: Paulo Sousa.
- Flamengo 2x1 Vasco (10ª rodada do Carioca)Hugo; Fabrício Bruno (Marinho, 37'/2ºT), David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho (Rodinei, 21'/2ºT), Willian Arão (Pedro, 21'/2ºT), Andreas Pereira (Gomes, 12'/2º) e Everton Ribeiro (Vitinho, 12'/2ºT); Bruno Henrique e Arrascaeta; Gabigol - Técnico: Paulo Sousa.
Crédito: PauloSousaemtreinonoNinhodoUrubu:elencosereapresentaàs15h(Foto:PaulaReis/Flamengo

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