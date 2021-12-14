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futebol

Flamengo inicia conversas por atacante uruguaio, também no radar do Palmeiras

Presidente do clube uruguaio revelou que o Rubro-Negro é um dos interessados na contratação de Matías Arezo, promessa de 19 anos...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 16:30

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 16:30

Cauteloso no mercado na busca por um técnico, o Flamengo não deixa de estar ativo nos bastidores para mapear o mercado em busca de reforços para 2022. E o atacante uruguaio Matías Arezo, do River Plate-URU, está no radar do Rubro-Negro. Ao menos é que assegura Willie Tucci, presidente do clube uruguaio. A informação inicial é do Blog do "PVC" - e foi confirmada pelo LANCE!, em contato direto ao mandatário. De acordo com o mandatário do River Plate, o Palmeiras também em Matías Arezo, de 19 anos, segundo a reportagem do nosso site também apurou. O clube uruguaio indica que está disposto a vender o promissor atleta por 20 milhões de euros (cerca de R$ 128 milhões) por 80% dos direitos econômicos do atleta. No entanto, há abertura para negociar tais condições.
O Flamengo, cuja prioridade é contratar um técnico europeu antes de contratar ou vender jogadores, optou por não se manifestar a respeito do possível início de negociação.
Em 85 partidas disputadas, Arezo, de 1,80m de altura e destro, marcou 35 gols pelo River Plate (16 na temporada-2021) e é figura constante nas convocações para a Seleção sub-23 do Uruguai. A Itália surge como um outro possível destino.
Crédito: MatíasArezoestánoradardoFlamengopara2022,segundoopresidentedoclubeuruguaio(Foto:Divulgação

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