Flamengo inicia conversas por atacante uruguaio, também no radar do Palmeiras

Cauteloso no mercado na busca por um técnico, o Flamengo não deixa de estar ativo nos bastidores para mapear o mercado em busca de reforços para 2022. E o atacante uruguaio Matías Arezo, do River Plate-URU, está no radar do Rubro-Negro. Ao menos é que assegura Willie Tucci, presidente do clube uruguaio. A informação inicial é do Blog do "PVC" - e foi confirmada pelo LANCE!, em contato direto ao mandatário. De acordo com o mandatário do River Plate, o Palmeiras também em Matías Arezo, de 19 anos, segundo a reportagem do nosso site também apurou. O clube uruguaio indica que está disposto a vender o promissor atleta por 20 milhões de euros (cerca de R$ 128 milhões) por 80% dos direitos econômicos do atleta. No entanto, há abertura para negociar tais condições.