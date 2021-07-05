Flamengo inicia a semana com alento para evitar erros repetidos e enfim engrenar no Brasileiro

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo ganhará um reforço de peso esta semana. Embora não seja a almejada contratação para o setor de meio-campo, Arrascaeta volta aos treinos nesta segunda-feira, após disputa da Copa América, e se torna um alento para o setor de criação da equipe de Rogério Ceni, alvo de críticas por conta da oscilação nos últimos jogos. Contra o Fluminense, na derrota por 1 a 0, a pouca inspiração na entrada da área foi um obstáculo que custou caro. Apesar de ter finalizado 21 vezes e ido ao travessão via bola parada, o Flamengo não usufruiu de seu amplo domínio territorial na etapa inicial e só criou uma "grande oportunidade", de acordo com o site Footstats - Bruno Henrique foi quem a desperdiçou.

No saldo geral, sem o uruguaio e Everton Ribeiro, nem Michael nem Vitinho têm dado conta do recado no último terço do campo. O segundo, mais articulador, por dentro, se mostrou peça nula neste período de Copa América e não conseguirá brigar por um espaço ao lado de Arrascaeta na próxima rodada, já que está suspenso. Dá para dizer que o camisa 11 deu passos atrás justamente quando se esperava o contrário.

O Flamengo, aliás, também pretende relacionar Piris da Motta contra o Atlético-MG. O paraguaio, que estava emprestado ao futebol turco na última temporada, abriu mão das férias, a pedido do clube, e chega para concorrer a uma vaga num meio gerador de dores de cabeça recentes para Ceni.

Isla é outro que volta a treinar nesta segunda-feira no Ninho do Urubu e a encorpar o elenco do Flamengo, que tem apenas 57,1% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro e necessita engrenar o quanto antes.

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