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Flamengo inicia a semana com alento para evitar erros repetidos e enfim engrenar no Brasileiro

Rubro-Negro terá o encardido duelo contra o Atlético-MG na próxima rodada, fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 05:55

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 05:55

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo ganhará um reforço de peso esta semana. Embora não seja a almejada contratação para o setor de meio-campo, Arrascaeta volta aos treinos nesta segunda-feira, após disputa da Copa América, e se torna um alento para o setor de criação da equipe de Rogério Ceni, alvo de críticas por conta da oscilação nos últimos jogos. Contra o Fluminense, na derrota por 1 a 0, a pouca inspiração na entrada da área foi um obstáculo que custou caro. Apesar de ter finalizado 21 vezes e ido ao travessão via bola parada, o Flamengo não usufruiu de seu amplo domínio territorial na etapa inicial e só criou uma "grande oportunidade", de acordo com o site Footstats - Bruno Henrique foi quem a desperdiçou.
No saldo geral, sem o uruguaio e Everton Ribeiro, nem Michael nem Vitinho têm dado conta do recado no último terço do campo. O segundo, mais articulador, por dentro, se mostrou peça nula neste período de Copa América e não conseguirá brigar por um espaço ao lado de Arrascaeta na próxima rodada, já que está suspenso. Dá para dizer que o camisa 11 deu passos atrás justamente quando se esperava o contrário.
O Flamengo, aliás, também pretende relacionar Piris da Motta contra o Atlético-MG. O paraguaio, que estava emprestado ao futebol turco na última temporada, abriu mão das férias, a pedido do clube, e chega para concorrer a uma vaga num meio gerador de dores de cabeça recentes para Ceni.
Isla é outro que volta a treinar nesta segunda-feira no Ninho do Urubu e a encorpar o elenco do Flamengo, que tem apenas 57,1% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro e necessita engrenar o quanto antes.
+ Veja a tabela completa do Brasileirão
Por mais que se espere um time mais criativo e equilibrado com o retorno de Arrascaeta, o jogo contra o Atlético-MG pode acentuar o início turbulento no Brasileiro se o ritmo no segundo tempo cair bruscamente, em todos os aspectos, como tem ocorrido com uma frequência injustificável. A bola rolará às 19h desta quarta, no Mineirão e pela 10ª rodada do Brasileirão.

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