Flamengo informa que Gabigol será poupado do jogo desta quarta-feira

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Artilheiro do Carioca, Gabigol não terá a possibilidade de se isolar ainda mais como o maior marcador da competição pois será poupado do próximo jogo. Há pouco, já com os atletas concentrados para o duelo contra o Boavista, às 21h30 desta quarta-feira, o Flamengo informou que o camisa 9 está com um "pequeno desconforto muscular".

O Flamengo também deu a entender que Gabigol, com oito gols no Estadual e 11 na temporada, tende a estar à disposição para a semifinal da Taça Rio, a ser disputada neste fim de semana.

- Com pequeno desconforto muscular, o atleta Gabriel Barbosa será poupado do jogo desta quarta-feira (01.07). Seguirá preparação visando a semifinal - compartilhou o clube, em suas redes sociais.E MAIS:Veja como foi o último treino do Fla antes do duelo com o BoavistaVÍDEO: veja imagens da preparação do Fla para encarar o BoavistaFlamengo x Boavista: prováveis times, desfalques, onde ver e palpitesO Flamengo se garantirá como líder da tabela geral do Carioca em caso de vitória nesta noite, o que pode encurtar o caminho para mais um título estadual (entenda aqui).