Flamengo informa novos desfalques e chega a 10 para enfrentar a Chapecoense; veja os relacionados

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo já finalizou a preparação para o jogo diante da Chapecoense e tem os 21 relacionados para o duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser realizado nesta segunda, fora de casa. A delegação embarcará para Santa Catarina com nada mais nada menos do que dez desfalques. Além de nomes já esperados por estarem no departamento médico, o Flamengo anunciou, junto à lista de relacionados, que os seguintes jogadores não enfrentarão a Chape:

- O atleta Diego Alves apresentou desgaste físico acentuado. Realizará exercícios específicos no CT.

- David Luiz segue a programação de retorno gradual estabelecida pelo DM.

- Thiago Maia sofreu uma pancada no quadril e no pé esquerdo no último jogo e não se recuperou a tempo das dores.

A maratona de jogos até a final da Libertadores, no dia 27, tem cobrado o seu alto preço - com o da Chapecoense, ainda restam cinco jogos até lá. E Renato Gaúcho tende a poupar mais atletas, conforme indicou recentemente:

- Temos o risco de jogar a cada três dias, mas enquanto houver chances estamos jogando. A gente está jogando esses jogos como se fossem uma final. O grupo do Flamengo não consegue nem dormir e se alimentar. Daqui a pouco vamos tropeçar e vai ter gente falando que falta isso e aquilo. Temos esse risco. Se mais algum jogador sofrer uma lesão muscular, ele estará fora do dia 27.

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Com a vitória contra o Atlético-GO, o Flamengo chegou aos 53 pontos e voltou à vice-liderança. O time de Renato Gaúcho está a nove do líder Atlético-MG, com 62. Nesta segunda, o Rubro-Negro visitará a Chapecoense, na Arena Condá, às 20h, pela 30ª rodada do Brasileiro.

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Goleiros: Gabriel Batista, Hugo Souza e César.

Laterais: Matheuzinho, Rodinei, Ramon e Renê.

Zagueiros: Rodrigo Caio, Bruno Viana, Léo Pereira e Gustavo Henrique.