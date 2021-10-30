Flamengo informa condição para sócio-torcedor poder comprar ingresso para a final da Libertadores

Depois dos ingressos colocados à venda pela Conmebol se esgotarem em minutos, os torcedores do Flamengo que pretendem ir à final da Libertadores, em Montevidéu, contra o Palmeiras em 27 de novembro, poderão adquirir as entradas disponibilizadas pelo clube. Nesta manhã, a diretoria do Rubro-Negro informou que a venda será restrita aos sócios-torcedores titulares que estiverem com seus cadastros ativos e adimplentes até as 16h deste sábado.O clube ainda não deu maiores informações sobre a venda dos ingressos para a Tribuna Colombes do Estádio Centenario, que será exclusiva para os torcedores do Flamengo. O preço, contudo, foi definido pela Conmebol: 200 dólares, cerca de R$ 1,2 mil. A tendência é que se iniciem na segunda, dia 1º.