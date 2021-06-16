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futebol

Flamengo informa a Pedro que não liberará jogadores do clube para as Olimpíadas

Fla possui ainda outros três jogadores na pré-lista de Jardine, técnico da Seleção olímpica: Rodrigo Caio, Gerson (de saída) e Gabigol. Lista definitiva será divulgada nesta quinta-feira...

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 13:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jun 2021 às 13:10
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Em meio a um dilema no departamento de futebol do Flamengo, Pedro já foi informado que não será liberado para disputar os Jogos Olímpicos pela Seleção Brasileira sub-24, comandada por André Jardine, no Japão. A informação inicial é do jornalista Mauro Cezar Pereira, em sua coluna no portal "Uol" - e foi confirmada posteriormente pelo LANCE!. Um dos argumentos externados pelo Flamengo ao atacante e seu estafe foi acerca do alto investimento feito junto à Fiorentina-ITA, de cerca de 14 milhões de euros, o que justificaria o "não" à CBF, sobretudo por não ser obrigado a ceder jogadores às Olímpiadas, cujo evento não se insere na Data Fifa.
OUTROS NOMES E OUTRAS NEGATIVAS
Com Pedro, André Jardine já informou aos clubes os nomes de uma pré-lista de 50 nomes, incluindo outros três atletas do Flamengo: Rodrigo Caio, Gerson - de saída para o Olympique de Marseille no fim deste mês - e Gabriel Barbosa (na Copa América com a Seleção principal). As situações serão avaliadas caso a caso pela diretoria do Fla conforme a lista final com os 18 nomes de Jardine, a ser anunciada oficialmente nesta quinta-feira, às 11h.
A tendência é que o clube, que já manifestou a sua intenção à CBF, mantenha a postura atual e não libere Rodrigo Caio e Gerson, se ambos os titulares forem chamados para os Jogos.
+ Conheça o novo aplicativo de resultados do LANCE!
Cabe lembrar ainda que Pedro teve o seu teste positivo para Covid-19 divulgado dias depois dos jogos pela Seleção, e, por isso, o camisa 21 é desfalque e segue fora da equipe rubro-negra, que recebe o Coritiba nesta quarta, às 21h30, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

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