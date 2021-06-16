Flamengo informa a Pedro que não liberará jogadores do clube para as Olimpíadas

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Em meio a um dilema no departamento de futebol do Flamengo, Pedro já foi informado que não será liberado para disputar os Jogos Olímpicos pela Seleção Brasileira sub-24, comandada por André Jardine, no Japão. A informação inicial é do jornalista Mauro Cezar Pereira, em sua coluna no portal "Uol" - e foi confirmada posteriormente pelo LANCE!. Um dos argumentos externados pelo Flamengo ao atacante e seu estafe foi acerca do alto investimento feito junto à Fiorentina-ITA, de cerca de 14 milhões de euros, o que justificaria o "não" à CBF, sobretudo por não ser obrigado a ceder jogadores às Olímpiadas, cujo evento não se insere na Data Fifa.

OUTROS NOMES E OUTRAS NEGATIVAS

Com Pedro, André Jardine já informou aos clubes os nomes de uma pré-lista de 50 nomes, incluindo outros três atletas do Flamengo: Rodrigo Caio, Gerson - de saída para o Olympique de Marseille no fim deste mês - e Gabriel Barbosa (na Copa América com a Seleção principal). As situações serão avaliadas caso a caso pela diretoria do Fla conforme a lista final com os 18 nomes de Jardine, a ser anunciada oficialmente nesta quinta-feira, às 11h.

A tendência é que o clube, que já manifestou a sua intenção à CBF, mantenha a postura atual e não libere Rodrigo Caio e Gerson, se ambos os titulares forem chamados para os Jogos.

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