Flamengo informa a data da reapresentação em 2022 e já tem o primeiro nome da barca definido

Depois da melancólica despedida de 2021, com derrota para o Atlético-GO fora de casa, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo informou a data e o horário de reapresentação do elenco para a temporada do ano que vem: 10 de janeiro, às 9h, no Ninho do Urubu. Cabe destacar que boa parte do plantel já estava de férias antecipadas, tanto que os únicos jogadores que não são da base e que atuaram diante do Dragão foram: Renê, Léo Pereira, Bruno Viana e Piris da Motta.