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Flamengo informa a data da reapresentação em 2022 e já tem o primeiro nome da barca definido

Rubro-Negro deve estrear na temporada do próximo ano no dia 26 ou 27 de fevereiro, contra a Portuguesa, na estreia do Carioca...
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Publicado em 

10 dez 2021 às 15:22

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 15:22

Depois da melancólica despedida de 2021, com derrota para o Atlético-GO fora de casa, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo informou a data e o horário de reapresentação do elenco para a temporada do ano que vem: 10 de janeiro, às 9h, no Ninho do Urubu. Cabe destacar que boa parte do plantel já estava de férias antecipadas, tanto que os únicos jogadores que não são da base e que atuaram diante do Dragão foram: Renê, Léo Pereira, Bruno Viana e Piris da Motta.
O PRIMEIRO DA BARCA
E, por falar em Bruno Viana, a partida de ontem foi a última do zagueiro pelo Flamengo, que não tentará estender o seu empréstimo junto ao Braga-POR, válido até o fim deste mês, e nem exercer a opção de compra para adquiri-lo em definitivo - por 7 milhões de euros, previstos no acordo.
Crédito: NinhodoUrubu,oCTdoFlamengo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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