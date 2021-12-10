Flamengo informa a data da reapresentação em 2022 e já tem o primeiro nome da barca definido

Depois da melancólica despedida de 2021, com derrota para o Atlético-GO fora de casa, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo informou a data e o horário de reapresentação do elenco para a temporada do ano que vem: 10 de janeiro, às 9h, no Ninho do Urubu. Cabe destacar que boa parte do plantel já estava de férias antecipadas, tanto que os únicos jogadores que não são da base e que atuaram diante do Dragão foram: Renê, Léo Pereira, Bruno Viana e Piris da Motta.
O PRIMEIRO DA BARCA
E, por falar em Bruno Viana, a partida de ontem foi a última do zagueiro pelo Flamengo, que não tentará estender o seu empréstimo junto ao Braga-POR, válido até o fim deste mês, e nem exercer a opção de compra para adquiri-lo em definitivo - por 7 milhões de euros, previstos no acordo.