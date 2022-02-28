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Flamengo: indisciplina de Isla ocorre em meio à exposição de comodismo do elenco por Paulo Sousa

Próximo jogo do Rubro-Negro, cujo elenco carece de 'fome', segundo o treinador, será o clássico contra o Vasco, neste domingo...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 13:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 13:44
Uma característica marcante neste início de trajetória de Paulo Sousa no Flamengo tem sido a exposição do comodismo do elenco. As falas públicas do treinador, a fim de mexer com os brios dos jogadores, indicam uma postura corretiva em relação a Isla, que avisou estar com sintomas de gripe, foi cortado do jogo contra o Resende e compartilhou imagens em uma festa horas depois, quando o técnico já havia dado uma indireta sobre comemorações, inclusive.
O recado não servia apenas para Isla, já que a resposta de Sousa na entrevista coletiva ocorreu para justificar a falta de intensidade do time no frustrante empate com o Resende. O chileno deve perder ainda mais espaço com o Mister, que terá a oportunidade de dar um exemplo prático ao elenco caso deixe o lateral na "geladeira" após o ato de indisciplina.
- Na próxima terça-feira, o atleta será devidamente advertido, multado e terá que esclarecer os relatos repassados ao Departamento Médico - informou o Fla, que externou confiança na "boa-fé" de Isla.
A PREPARAÇÃO PARA O CLÁSSICO
A reapresentação do elenco será às 15h desta terça. O próximo jogo será o clássico contra o Vasco, no domingo - ainda sem local definido. A primeira semana cheia para treinos do técnico, depois de estrear, será essencial para ele aliar a preparação tática com as devidas cobranças.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Isla tende a ser escanteado, por ora, mas Paulo Sousa já mostrou que precisa ser enérgico com todo o grupo ao reivindicar empenho por um "novo Flamengo", longe das amarras de 2019, algo que David Luiz também já havia sinalizado. A ver as consequências a partir desta semana.
Crédito: Flamengo:Islasóatuouemtrêsjogosnestatemporada(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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