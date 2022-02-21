Flamengo: Gustavo Henrique e Thiago Maia voltam a treinar no campo

Uma das principais novidades durante a reapresentação do Flamengo, nesta segunda-feira, foi Thiago Maia, que treinou no campo pela primeira vez desde que precisou passar por um procedimento cirúrgico. Inclusive, no próprio vídeo divulgado pelo clube, é possível ver que o volante realizou tanto trabalhos com bola quanto ao lado do preparador físico Antonio Gómez. > ATUAÇÕES: João Gomes e Filipe Luís são os melhores do Fla na Supercopa Na segunda-feira da última semana, durante o treino, o meio-campista sofreu uma ferida corto-contusa na perna esquerda. Assim, ele foi levado ao hospital para ser submetido a debridamento cirúrgico com antibioticoterapia - realizado com sucesso, como o Flamengo informou - e exames complementares. Na quinta, recebeu alta e, na sexta, já iniciou o processo de recuperação no CT, na academia.