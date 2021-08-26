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Flamengo goleia Portuguesa por 7 a 0 na Taça Guanabara sub-15; equipe sub-17 também vence

O time sub-15 do Flamengo não encontrou dificuldades para vencer a Lusa; depois de um primeiro tempo com dois gols, o Rubro-Negro 'pisou no acelerador' e goleou o adversário...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 13:52

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 13:52
Crédito: Gilvan de Souza/CRF
O time sub-15 do Flamengo "apertou o pé no acelerador" e goleou a Portuguesa por 7 a 0, no CEFAN, em partida válida pela primeira rodada da Taça Guanabara. Dudu (2), Lucyan, Bill (2), David e Lorran fizeram os gols da vitória rubro-negra.
> ATUAÇÕES: Everton Ribeiro, Vitinho e Michael comandam goleada do Fla Agora, o Flamengo volta a campo neste sábado contra o Madureira, em Conselheiro Galvão, às 15h, em partida válida pela terceira rodada da Taça Guanabara sub-15. Por sua vez, o time sub-17 venceu a Portuguesa por 3 a 0, também no CEFAN, em partida válida pela primeira rodada da Taça Guanabara. Lucas Matheus, Darlan e Vinicius marcaram os gols da vitória. Assim como o sub-15, o time sub-17 do Flamengo volta a campo neste sábado, às 13h, contra o Madureira, em Conselheiro Galvão. O jogo é válido pela terceira rodada da Taça Guanabara.

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