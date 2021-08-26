Flamengo goleia Portuguesa por 7 a 0 na Taça Guanabara sub-15; equipe sub-17 também vence

O time sub-15 do Flamengo "apertou o pé no acelerador" e goleou a Portuguesa por 7 a 0, no CEFAN, em partida válida pela primeira rodada da Taça Guanabara. Dudu (2), Lucyan, Bill (2), David e Lorran fizeram os gols da vitória rubro-negra.

> ATUAÇÕES: Everton Ribeiro, Vitinho e Michael comandam goleada do Fla Agora, o Flamengo volta a campo neste sábado contra o Madureira, em Conselheiro Galvão, às 15h, em partida válida pela terceira rodada da Taça Guanabara sub-15. Por sua vez, o time sub-17 venceu a Portuguesa por 3 a 0, também no CEFAN, em partida válida pela primeira rodada da Taça Guanabara. Lucas Matheus, Darlan e Vinicius marcaram os gols da vitória. Assim como o sub-15, o time sub-17 do Flamengo volta a campo neste sábado, às 13h, contra o Madureira, em Conselheiro Galvão. O jogo é válido pela terceira rodada da Taça Guanabara.