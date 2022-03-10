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futebol

Flamengo: Gabigol se mostra empolgado em postagem sobre a volta do Maracanã

Reencontro com o estádio: Rubro-Negro irá enfrentar o Bangu neste sábado, às 19h30, pela 11ª rodada da Taça Guanabara
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LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 12:15

Publicado em 10 de Março de 2022 às 12:15

O Flamengo terá o reencontro com o Maracanã neste sábado, quando, mesmo visitante, enfrentará o Bangu em duelo cujos ingressos antecipados já passam de 50 mil vendidos. E, em cima de uma postagem do perfil oficial do estádio no Twitter, o atacante externou a sua empolgação com a volta do palco favorito e citou a marcante característica das redes, o "véu da noiva". Confira: No total, Gabi já marcou 110 gols em 155 partidas oficiais pelo Flamengo, onde está desde janeiro de 2019. O seu 100º tento com o Manto Sagrado ocorreu em novembro do ano passado, em duelo diante do Bahia, no Maracanã. > Veja e simule a tabela do Cariocão
O Flamengo garantiu a segunda posição da Taça Guanabara e, assim, terá a vantagem do empate na semifinal do Cariocão. A última rodada definirá se o adversário será o Vasco ou o Botafogo. O Fla enfrenta o Bangu no próximo sábado, às 19h30, no reencontro com o Maracanã, que estará lotado.
Crédito: GabigolemaçãonoMaracanã(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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