Flamengo: Gabigol se mostra empolgado em postagem sobre a volta do Maracanã

O Flamengo terá o reencontro com o Maracanã neste sábado, quando, mesmo visitante, enfrentará o Bangu em duelo cujos ingressos antecipados já passam de 50 mil vendidos. E, em cima de uma postagem do perfil oficial do estádio no Twitter, o atacante externou a sua empolgação com a volta do palco favorito e citou a marcante característica das redes, o "véu da noiva". Confira: No total, Gabi já marcou 110 gols em 155 partidas oficiais pelo Flamengo, onde está desde janeiro de 2019. O seu 100º tento com o Manto Sagrado ocorreu em novembro do ano passado, em duelo diante do Bahia, no Maracanã. > Veja e simule a tabela do Cariocão