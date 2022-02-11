Flamengo: Gabigol manda recado após gesto antirracista, elogia Paulo Sousa e cita 'ansiedade' da torcida

O Flamengo venceu o Audax, nesta quinta-feira, por 2 a 1, sendo que Gabigol foi o responsável por abrir o placar no duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca e realizado no Estádio Raulino de Oliveira. Na comemoração, o atacante fez um gesto antirracista (veja aqui), que teve o seu alcance ecoado através de suas palavras, após o jogo:

- Gol especial, golaço. Dia especial para mim, onde pude fazer a comemoração para mostrar que todos somos iguais. Espero o que aconteceu com o Fluminense fique pra trás, e que providencias sejam tomadas - disse Gabi, em entrevista ao canal "Cariocão Play".

Sobre o embate em si, Gabriel Barbosa destacou o trabalho diário de Paulo Sousa, que, em contrapartida, não foi poupado pela partida oscilante do Fla e chegou a ouvir gritos de "burro".

- Eu acho que fizemos boa partida, creio eu que estamos melhorando pouco a pouco, colocando em prática o que estamos fazendo nos treinos. Com o tempo, vamos melhorar ainda mais. O Paulo tem feito um grande trabalho, grande trabalho mesmo.

Por fim, o camisa 9 respondeu sobre a parceria com Pedro - a dupla iniciou o jogo desta quinta entre os 11.

- A torcida está muito ansiosa, mas é muito bom jogar com ele e poder ajudá-lo. Pude dar uma assistência para ele quase fazer um grande gol. Foi a primeira vez que tivemos sequência e vamos chegar à perfeição.

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Com dez pontos no Estadual, o Flamengo, agora, volta a campo neste domingo, às 19h, para enfrentar o Nova Iguaçu, no Raulino de Oliveira, pela 6ª rodada.