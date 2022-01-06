Flamengo: Gabi vibra com gol de Matheus França na Copinha

O jovem Matheus França, uma das principais promessas da base do Flamengo, está com a moral "lá em cima". Nesta quarta-feira, Gabi, através das redes sociais, vibrou com o gol marcado pelo cria na Copinha na partida contra o Forte-ES, pela primeira rodada da competição. > Flamengo chega a acordo para contratar Thiago Maia; saiba mais- GOOOOOOL, vamo Flamengo. Golaço do craque - escreveu. Vale lembrar que, no fim do ano passado, Matheus França renovou contrato com o Flamengo. O clube não revelou a duração do novo vínculo e nem a multa rescisória, mas o LANCE! apurou que, junto à valorização salarial, Matheus França terá uma multa rescisória recorde no clube: 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 641 milhões na cotação atual). Além disso, a reportagem havia apurado que o novo tempo de contrato é válido até abril de 2027 - o anterior iria até 2025. (clique aqui e saiba mais detalhes).