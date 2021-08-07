Flamengo finaliza semana de preparação para jogo contra o Internacional

O Flamengo está preparado para enfrentar o Internacional, neste domingo no Maracanã. O elenco trabalhou na manhã deste sábado, no Ninho do Urubu, e finalizou a primeira "semana livre" de treinos com Renato Gaúcho, já que, na quinta, o Rubro-Negro foi à Natal com reservas para garantir a vaga nas quartas da Copa do Brasil. Diante do Colorado, o Flamengo volta a ter força máxima.+ Veja a classificação completa e as próximas rodadas do Brasileirão!Sem atletas suspensos, Renato Gaúcho deve manter a escalação do Flamengo sem surpresas. Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol: esse deve ser o time para enfrentar o Internacional. Rodrigo Caio, entregue ao departamento médico, é uma das baixas do Rubro-Negro para o confronto.