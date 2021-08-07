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futebol

Flamengo finaliza semana de preparação para jogo contra o Internacional

Renato Gaúcho "abriu mão" de jogo de volta da Copa do Brasil contra o ABC, em Natal, e priorizou o período livre para treinos com o grupo principal do Flamengo no Ninho...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 12:35

LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2021 às 12:35
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo está preparado para enfrentar o Internacional, neste domingo no Maracanã. O elenco trabalhou na manhã deste sábado, no Ninho do Urubu, e finalizou a primeira "semana livre" de treinos com Renato Gaúcho, já que, na quinta, o Rubro-Negro foi à Natal com reservas para garantir a vaga nas quartas da Copa do Brasil. Diante do Colorado, o Flamengo volta a ter força máxima.+ Veja a classificação completa e as próximas rodadas do Brasileirão!Sem atletas suspensos, Renato Gaúcho deve manter a escalação do Flamengo sem surpresas. Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol: esse deve ser o time para enfrentar o Internacional. Rodrigo Caio, entregue ao departamento médico, é uma das baixas do Rubro-Negro para o confronto.

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