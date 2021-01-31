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Flamengo finaliza preparação para visitar o Sport e volta a relacionar Diego Alves; veja a lista de Ceni

Goleiro retornará à equipe rubro-negra após sete jogos de ausência; duelo contra o clube pernambucano será nesta segunda-feira, em Recife...
LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2021 às 13:54

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 13:54

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Na manhã deste domingo, o Flamengo finalizou a preparação para visitar o Sport, em duelo a ser realizado nesta segunda-feira, em Recife, pelo Campeonato Brasileiro. Desta vez, Diego Alves foi relacionado para a viagem com condições de jogo, o que não ocorreu há cerca de duas semanas. Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, o goleiro estará à disposição de Ceni após sete jogos de ausência - o último foi na vitória sobre o Bahia, dia 20 de dezembro, no Maracanã. A tendência é que o camisa 1 retorne ao time titular, como vinha sendo antes do contratempo.
No período sem Diego Alves, Rogério Ceni escalou Hugo Souza seis vezes (Fortaleza, Fluminense, Goiás, Palmeiras, Athletico e Grêmio) e César, uma vez (Ceará). Contudo, Ceni não tem só motivos para comemorar quanto à lista. Rodrigo Caio segue como desfalque, já que ainda sofre de dores musculares - no adutor da coxa direita - e tem apenas realizado tratamento no departamento médico. Outra baixa é Thiago Maia, em processo de fisioterapia. Não há suspensos.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Neste momento, o Flamengo é vice-líder do Brasileirão, com 58 pontos - quatro a menos em relação ao Internacional, o primeiro colocado. Em tempo: o jogo contra o Sport será às 20h desta segunda, na Ilha do Retiro, e terá transmissão em Tempo Real no LANCE!.
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