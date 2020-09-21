Flamengo finaliza preparação para jogo contra o Barcelona de Guayaquil

O Flamengo encerrou a preparação em campo para o jogo desta terça, contra o Barcelona de Guayaquil, em atividade comandada por Domènec Torrent no Estádio George Capwell, do Emelec, nesta tarde. O comandante espanhol foi ao comando da atividade com o que tem à disposição para fazer os ajustes visando a partida válida pela quarta rodada do Grupo A da Copa Libertadores.Ao todo, o Rubro-Negro tem 11 desfalques somando atletas diagnosticados com Covid-19, lesionados e suspensos. Com seis pontos, o time é o segundo colocado da chave, atrás do Independiente Del Valle, com nove. O rival desta terça, o Barcelona, é o lanterna e ainda não fez pontos. O Junior Barranquilla, com três, ocupa a terceira colocação, sendo a principal ameaça ao Flamengo.