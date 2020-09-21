Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo finaliza preparação para jogo contra o Barcelona de Guayaquil

O técnico Domènec Torrent comandou atividade no Estádio George Capwell nesta segunda...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 19:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 19:20
Crédito: Twitter/Flamengo
O Flamengo encerrou a preparação em campo para o jogo desta terça, contra o Barcelona de Guayaquil, em atividade comandada por Domènec Torrent no Estádio George Capwell, do Emelec, nesta tarde. O comandante espanhol foi ao comando da atividade com o que tem à disposição para fazer os ajustes visando a partida válida pela quarta rodada do Grupo A da Copa Libertadores.Ao todo, o Rubro-Negro tem 11 desfalques somando atletas diagnosticados com Covid-19, lesionados e suspensos. Com seis pontos, o time é o segundo colocado da chave, atrás do Independiente Del Valle, com nove. O rival desta terça, o Barcelona, é o lanterna e ainda não fez pontos. O Junior Barranquilla, com três, ocupa a terceira colocação, sendo a principal ameaça ao Flamengo.
A atividade desta segunda foi fechada à imprensa e o time que Dome mandará a campo será conhecida antes do jogo, marcado para às 19h15 (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados