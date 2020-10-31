Flamengo finaliza preparação para enfrentar o São Paulo, no Maracanã

O Flamengo realizou, na manhã deste sábado, o último treino antes de encarar o São Paulo pela rodada de encerramento do primeiro turno do Brasileirão. O técnico Domènec Torrent comandou a atividade com o elenco - que recebeu folga na sexta-feira -, e a escalação rubro-negra para o duelo de domingo, às 16h no Maracanã, deve ter mudanças pontuais em relação ao time que venceu o Athletico por 1 a 0, na última quarta, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Com Thiago Maia e Willian Arão suspensos, Gerson voltará ao meio de campo e Dome pode acionar um dos jovens formados na base - Daniel Cabral e João Gomes - para comprou a proteção na frente da zaga. Rodrigo Caio, Arrascaeta, Diego e Gabriel Barbosa, lesionados, seguem como desfalques para Dome. Com 35 pontos, o Flamengo divide a liderança da tabela do Brasileirão com o Internacional - que, por ora leva vantagem no saldo de gols. O São Paulo, por sua vez, entra na 19ª rodada com 27 pontos e quinto lugar. Contudo, o Tricolor, comandado por Fernando Diniz, apenas disputou 15 rodadas até o momento.