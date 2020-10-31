Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo finaliza preparação para enfrentar o São Paulo, no Maracanã

No encerramento do primeiro turno do Brasileirão, clubes duelam neste domingo, às 16h...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 out 2020 às 14:35

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 14:35

Crédito: Alexandre Vidal/CRF
O Flamengo realizou, na manhã deste sábado, o último treino antes de encarar o São Paulo pela rodada de encerramento do primeiro turno do Brasileirão. O técnico Domènec Torrent comandou a atividade com o elenco - que recebeu folga na sexta-feira -, e a escalação rubro-negra para o duelo de domingo, às 16h no Maracanã, deve ter mudanças pontuais em relação ao time que venceu o Athletico por 1 a 0, na última quarta, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.
Com Thiago Maia e Willian Arão suspensos, Gerson voltará ao meio de campo e Dome pode acionar um dos jovens formados na base - Daniel Cabral e João Gomes - para comprou a proteção na frente da zaga. Rodrigo Caio, Arrascaeta, Diego e Gabriel Barbosa, lesionados, seguem como desfalques para Dome. Com 35 pontos, o Flamengo divide a liderança da tabela do Brasileirão com o Internacional - que, por ora leva vantagem no saldo de gols. O São Paulo, por sua vez, entra na 19ª rodada com 27 pontos e quinto lugar. Contudo, o Tricolor, comandado por Fernando Diniz, apenas disputou 15 rodadas até o momento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados