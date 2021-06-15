Flamengo finaliza preparação para decisão contra o Coritiba, na Copa do Brasil

O Flamengo está preparado para mais uma decisão na temporada. Nesta terça, os atletas foram ao gramado do Ninho do Urubu, sob o comando de Maurício Souza, e finalizou os treinos visando o jogo contra o Coritiba, que vale uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em vantagem pelo 1 a 0 no Couto Pereira, o Rubro-Negro recebe o Coxa no Maracanã, nesta quarta, às 21h30.+ Conheça o novo aplicativo de resultados do LANCE!Com Covid-19, o técnico Rogério Ceni está fora da terceira partida consecutiva do Flamengo e será substituído por Mauricinho, que dirigiu a equipe nas vitórias sobre o Coritiba, na Copa do Brasil, e América-MG, pelo Brasileirão.Além de Rogério Ceni, o Flamengo tem outros desfalques. César e Thiago Maia seguem em recuperação, enquanto Pedro está afastado com Covid-19. Já Isla, Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa e Arrascaeta estão jogando a Copa América.