Flamengo finaliza preparação para clássico e deve ter três desfalques; veja o provável time

O Flamengo finalizou a preparação para o duelo contra o Botafogo, a ser realizado nesta quarta-feira, às 20h, no Estádio Nilton Santos e válido pela 8ª rodada do Carioca. Para o segundo clássico de Paulo Sousa pelo clube, o time deve ter três desfalques, o mesmo número em relação à Supercopa do Brasil.

Na atividade desta terça, Gustavo Henrique voltou a treinar no gramado, mas com restrições e não esteve junto ao grupo de forma integral. O zagueiro se recupera de dores no joelho direito.

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Thiago Maia também pode ficar fora da lista novamente, já que ainda não está 100% depois de passar por um procedimento cirúrgico, ocorrido por conta de um corte profundo na perna. Tem feito trabalhos específicos com o preparador físico Antonio Gómez.

Já Rodrigo Caio, ainda sem realizar atividades com bola no campo, segue como baixa confirmada. Os atletas relacionados só serão divulgados pelo Fla nesta quarta pela manhã.

FLA ETERNINZADO NA PELE

A provável escalação do Flamengo tem: Hugo Souza (Diego Alves); Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, Arão, Gomes (Andreas Pereira), Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.