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Flamengo finaliza preparação para a Libertadores; Arrascaeta e Diego Alves vivem expectativas distintas

Rubro-Negro recebe o Junior Barranquilla nesta quarta-feira, no Maracanã, já classificado às oitavas de final do torneio continental...

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 15:43

LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 15:43
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O Flamengo já finalizou a preparação visando o duelo desta quarta-feira, quando receberá o Junior Barranquilla, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Com a equipe classificada antecipadamente às oitavas, Domènec Torrent já externou que trocará diversas peças, visando o duelo de domingo, contra o Internacional, em briga direta pela liderança do Brasileiro. Mas o foco atual é Libertadores, mesmo com uma equipe alternativa a ir a campo. E Arrascaeta, recuperado de uma lesão no bíceps da coxa esquerda, sofrida estava a serviço da seleção uruguaia, vive a expectativa de ser relacionado, uma vez que treinou com o grupo ao longo de toda atividade no Ninho do Urubu - na última segunda, só esteve junto na primeira parte.
Em tempo: o jogo entre Flamengo e Junior Barranquilla será realizado às 21h30 (de Brasília) desta quarta, no Maracanã. O LANCE! transmite a partida em Tempo Real.

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