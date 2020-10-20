Flamengo finaliza preparação para a Libertadores; Arrascaeta e Diego Alves vivem expectativas distintas

O Flamengo já finalizou a preparação visando o duelo desta quarta-feira, quando receberá o Junior Barranquilla, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Com a equipe classificada antecipadamente às oitavas, Domènec Torrent já externou que trocará diversas peças, visando o duelo de domingo, contra o Internacional, em briga direta pela liderança do Brasileiro. Mas o foco atual é Libertadores, mesmo com uma equipe alternativa a ir a campo. E Arrascaeta, recuperado de uma lesão no bíceps da coxa esquerda, sofrida estava a serviço da seleção uruguaia, vive a expectativa de ser relacionado, uma vez que treinou com o grupo ao longo de toda atividade no Ninho do Urubu - na última segunda, só esteve junto na primeira parte.