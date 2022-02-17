Flamengo finaliza período de testes com dúvidas no time para a Supercopa

Não há mais jogos para o Flamengo testar jovens, rodar o elenco ou variar esquemas táticos até a Supercopa do Brasil, o próximo compromisso do time de Paulo Sousa e a prioridade do clube neste início de temporada. Ao todo, foram 26 jogadores utilizados (confira todos abaixo) ao longo dos cinco jogos comandados por Paulo Sousa, com a formação 3-4-2-1 sendo a favorita do técnico no período, em que o Flamengo acumulou quatro vitórias, uma derrota, 12 gols marcados e três sofridos.

A frieza dos números nem sempre é adequada ou fidedigna a fim de ilustrar o nível apresentado em campo. E o Flamengo finalizou a fase laboratorial (ao menos até a decisão nacional) ainda com dúvidas acerca do time que entrará em campo para buscar o tricampeonato da Supercopa, seja por questões físicas, quanto a lesões, ou pelo baixo rendimento de algumas peças.

Thiago Maia é uma baixa garantida, assim como Rodrigo Caio, cujo impacto é amenizado pela preparação ter iniciado já sem o camisa 3. Mas o português pode ficar também sem Andreas Pereira no domingo, já que o camisa 18 torceu o tornozelo e virou dúvida.

Mas Andreas também se encaixa na turma dos jogadores que ainda devem futebol. Dá para dizer que Isla e Marinho são outros que têm perdido pontos com o Mister pois não têm rendido o esperado, assim como Pedro, já que o treinador, por ora, não vê suas características mais "estáticas" se encaixarem na proposta de jogo.

Ainda é cedo para saber quem serão os escolhidos por Sousa, em meio a diversos testes, e até o esquema tático, já que o português optou por um tradicional 4-3-3 diante do Madureira e abriu mão da linha com três zagueiros pela primeira vez. Seria um rascunho de seu plano contra o Galo?

Dúvidas pairando à parte, Sousa ainda terá mais três sessões de treinamento para definir os 11 iniciais da primeira final do Flamengo na temporada - e a sua primeira pelo clube. O time tem oscilado e sido inconstante, mas uma taça contra um rival à altura tende a ser determinante para o projeto engrenar.

> Veja a tabela do Cariocão

Jogadores escalados nos 5 jogos de Paulo Sousa (jogos como titular):

GoleirosHugo Souza (4), Diego Alves (1).

Defensores​Gustavo Henrique (3), David Luiz (0), Isla (2), Noga (2), Cleiton (2), Léo Pereira (3), Filipe Luís (2), Fabrício Bruno (1).

Meias/AlasMatheuzinho (2), Rodinei (2), Everton Ribeiro (2), Thiago Maia (2), Willian Arão (2), Andreas Pereira (3), João Gomes (3), Renê (2), Diego (2), Vitinho (2) e Arrascaeta (3).

Flamengo 3x0 Boavista (3ª rodada do Carioca)Hugo Souza; Gustavo Henrique (David Luiz, 16'/2ºT), Noga e Cleiton; Matheuzinho, João Gomes (Willian Arão, 16'/2ºT), Thiago Maia e Renê (Everton Ribeiro, Intervalo); Vitinho, Marinho (Gabigol, Intervalo) e Pedro (Rodinei. 27'/2ºT).

Flamengo 0x1 Fluminense (4ª rodada do Carioca)Hugo; Rodinei (Isla, 38'/2ºT), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira (João Gomes, 15'/2ºT), Diego (Marinho, 6'/2ºT), Arrascaeta (Lázaro, 38'/2ºT) e Everton Ribeiro (Vitinho, 15'/2ºT); Gabigol.

Flamengo 2x1 Audax (5ª rodada do Carioca)Hugo Souza; Isla, Léo Pereira e Filipe Luís (Cleiton, 13'/2ºT); Matheuzinho (Everton Ribeiro, 32'/2ºT), Andreas Pereira; Thiago Maia (Willian Arão, 13'/2ºT), Lázaro e Arrascaeta (Marinho, 13'/2ºT); Gabigol e Pedro (Diego, 41'/2ºT).

Flamengo 5x0 Nova Iguaçu (6º rodada do Carioca)Hugo Souza; Fabrício Bruno, Gustavo Henrique (Filipe Luís, 15'/2ºT) e Léo Pereira (Pedro, 34'/2ºT); Rodinei, Willian Arão, João Gomes (Diego, 15'/2ºT), Arrascaeta e Everton Ribeiro (Renê, 34'/2ºT); Marinho (Vitinho, 15'/2ºT) e Gabigol.

Madureira 1x2 Flamengo (7ª rodada do Carioca)Diego Alves; Isla (Matheuzinho, 18'/2ºT), Noga, Cleiton e Renê (David Luiz, 28'/2ºT); João Gomes, Andreas Pereira (Willian Arão, 39'/1ºT) e Diego; Vitinho (Bruno Henrique, 18'/2ºT), Marinho (Everton Ribeiro, intervalo) e Pedro.