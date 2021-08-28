Flamengo fecha 'maratona de agosto' contra o Santos antes de pausa e mês de decisões nas Copas

Crédito: Sob o comando de Renato Gaúcho, Flamengo fez novo jogo em agosto diante do Santos (F: Alexandre Vidal/Flamengo

A partida deste sábado, contra o Santos, é "sprint final" do Flamengo no que foi a maratona de jogos em agosto. O time de Renato Gaúcho entrará em campo pela nona vez no mês - foram seis vitórias, um empate e uma derrota até o momento - e quer vencer para terminar a 17ª rodada do Brasileirão no G4.

Depois do confronto na Vila Belmiro, o técnico e elenco terão pausa de 14 dias antes das decisões que vêm por aí na Copa do Brasil também na Libertadores.

O LANCE! transmite Santos e Flamengo em Tempo Real. A bola rola às 19h.+ Confira a classificação atualizada e a rodada completa do Brasileirão! aaaaaPor conta das Eliminatórias Sul-Americanas, a CBF fez ajustes a fim de não prejudicar os clubes com atletas convocados pela Seleção Brasileira. Assim, depois de enfrentar o Santos, o Flamengo terá duas semanas sem partidas, voltando a campo diante do Palmeiras, pelo Brasileirão, em 12 de setembro.

E então, até o fim do próximo mês, o time de Renato Gaúcho fará partidas decisivas pelo Brasileirão, além de buscar vagas na semi da Copa do Brasil e na final Libertadores. Confira a programação do Flamengo em setembro abaixo.

O período sem jogos será importante para recuperar fisicamente parte do elenco, além da possibilidade de Renato Gaúcho fazer ajustes na equipe,

Contudo, o técnico não contará com nomes importantes neste período de trabalho, uma vez que Everton Ribeiro e Gabigol defenderão o Brasil, e Isla e Arascaeta ficarão a serviço das seleções do Chile e Uruguai, respectivamente.A AGENDA DO FLAMENGO EM SETEMBRO:

12/9 - 20ª rodada do BrasileirãoPalmeiras x Flamengo, no Allianz Parque

15/9 - Volta das quartas de final da Copa do BrasilFlamengo x Grêmio, no Maracanã

19/9 - 21ª rodada do BrasileirãoFlamengo x Grêmio, no Maracanã

22/9 - Ida da semifinal da LibertadoresFlamengo x Barcelona de Guayaquil, no Mané Garrincha

26/9 - 22ª rodada do BrasileirãoAmérica-MG x Flamengo, no Independência