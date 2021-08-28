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Flamengo fecha 'maratona de agosto' contra o Santos antes de pausa e mês de decisões nas Copas

Rubro-Negro fechará o mês com nove jogos e, por conta das Eliminatórias Sul-Americanas, só volta a campo em 12 de setembro, mês de decisões na Copa do Brasil e Libertadores...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2021 às 07:00
Crédito: Sob o comando de Renato Gaúcho, Flamengo fez novo jogo em agosto diante do Santos (F: Alexandre Vidal/Flamengo
A partida deste sábado, contra o Santos, é "sprint final" do Flamengo no que foi a maratona de jogos em agosto. O time de Renato Gaúcho entrará em campo pela nona vez no mês - foram seis vitórias, um empate e uma derrota até o momento - e quer vencer para terminar a 17ª rodada do Brasileirão no G4.
Depois do confronto na Vila Belmiro, o técnico e elenco terão pausa de 14 dias antes das decisões que vêm por aí na Copa do Brasil também na Libertadores.
O LANCE! transmite Santos e Flamengo em Tempo Real. A bola rola às 19h.+ Confira a classificação atualizada e a rodada completa do Brasileirão! aaaaaPor conta das Eliminatórias Sul-Americanas, a CBF fez ajustes a fim de não prejudicar os clubes com atletas convocados pela Seleção Brasileira. Assim, depois de enfrentar o Santos, o Flamengo terá duas semanas sem partidas, voltando a campo diante do Palmeiras, pelo Brasileirão, em 12 de setembro.
E então, até o fim do próximo mês, o time de Renato Gaúcho fará partidas decisivas pelo Brasileirão, além de buscar vagas na semi da Copa do Brasil e na final Libertadores. Confira a programação do Flamengo em setembro abaixo.
O período sem jogos será importante para recuperar fisicamente parte do elenco, além da possibilidade de Renato Gaúcho fazer ajustes na equipe,
Contudo, o técnico não contará com nomes importantes neste período de trabalho, uma vez que Everton Ribeiro e Gabigol defenderão o Brasil, e Isla e Arascaeta ficarão a serviço das seleções do Chile e Uruguai, respectivamente.A AGENDA DO FLAMENGO EM SETEMBRO:
12/9 - 20ª rodada do BrasileirãoPalmeiras x Flamengo, no Allianz Parque
15/9 - Volta das quartas de final da Copa do BrasilFlamengo x Grêmio, no Maracanã
19/9 - 21ª rodada do BrasileirãoFlamengo x Grêmio, no Maracanã
22/9 - Ida da semifinal da LibertadoresFlamengo x Barcelona de Guayaquil, no Mané Garrincha
26/9 - 22ª rodada do BrasileirãoAmérica-MG x Flamengo, no Independência
29/9 - Volta da semifinal da LibertadoresBarcelona de Guayaquil x Flamengo, no Monumental

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